Guinée : le mouvement syndical exige la libération « immédiate et sans condition » de Sékou Jamal Pendessa

Alors que son procès pourrait s’ouvrir dans les heures qui suivent au Tribunal de première instance de Dixinn, le mouvement syndical guinéen, en réunion ce mardi 30 janvier à la bourse du travail, a pris des décisions fortes notamment celle d’exiger des autorités la libération immédiate et sans condition du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG).

Dans la déclaration rendue publique pour la circonstance, les syndicalistes notent que « l’heure est grave, extrêmement grave pour le mouvement syndical guinéen. Le socle de tous nos agissements, c’est la liberté d’expression qui nous permet d’être vraiment des syndicalistes leaders et représentants des travailleurs ». En conséquence, toutes les centrales réunies demandent unanimement au « gouvernement guinéen de libérer immédiatement et sans condition notre camarade Pendessa. Cela, pour la paix et la sécurité dans notre pays ».

« Nous avons pris conscience de la gravité de la situation et nous demandons sous l’opinion nationale et internationale que notre camarade soit immédiatement libéré et cela sans condition. Nous le disons ici plus haut qu’ailleurs que nous voulons sa liberté. Pour nous il n’a rien fait il n’a fait qu’exprimer sa pensée en tant que syndicaliste », insistent-ils.

Le mouvement syndical guinéen menace de recourir à d’autres « dispositions draconiennes », dans les prochains jours, Sékou Jamal Pendessa n’est pas libéré.

Fodé Soumah