Charniers du 28 septembre : Mandian Sidibé cite des noms

C’est un aspect du procès du 28 septembre dont les acteurs se méfient tout particulièrement. Le cas des charniers dans lesquels les victimes du massacre ont été ensevelis. Très peu d’accusés ou même de témoins en ont jusqu’ici parlé. Mandian Sidibé, lui, à l’occasion de sa déposition de ce mardi 30 janvier 2024, a levé un coin de voile dessus. Evoquant des informations qu’il dit avoir reçues, alors qu’il était à Paris à l’époque, l’actuel patron de l’OGP a lâché les noms d’acteurs qui pourraient avoir été impliqués dans la gestion des corps jusqu’à leur inhumation.

De fait, il a été amené à justifier des allégations qu’il a tenues via les réseaux sociaux à propos des fameuses fausses communes. « J’ai été informé qu’il y a eu des camions militaires qui ont transporté les corps et transité par le camp Samory Touré et que d’autres camions qui n’étaient pas militaires ont transité par le domicile de feu président Lansana Conté. On m’a informé que le contenu des deux camions a été déversé dans une fausse commune à Faban, derrière la piste d’atterrissage de l’aéroport international Ahmed Sekou Touré. Donc, j’ai communiqué ces informations via les réseaux sociaux pour donner une piste aux enquêteurs », a-t-il déclaré à la barre.

Au sujet des camions qui avaient été stationnés au domicile de feu le général Lansana Conté, a-t-il poursuivi : « on m’a cité les noms (de ceux) qui étaient impliqués dans leur gestion, notamment l’ancien ministre Remy Lamah, un ancien diplomate du nom de Edouard Théa. En plus, il y a un certain Cheick Diabaté qui était à l’époque des faits au service de renseignement du CNDD. Ce sont eux qui ont géré en toute discrétion les deux camions qui étaient stationné au domicile du feu président Lansana Conté qui sont également différents des trois autres camions militaires ».

On lui aurait également rapporté qu’il y a eu plusieurs fausses communes.

Aminata Camara