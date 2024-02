Loterie : Guinée Games fait son comeback pour le bonheur des parieurs

En prélude à la reprise officielle de ses activités, le 23 février 2024, les responsables de Guinée Games étaient face à la presse ce mardi 20 février 2024 dans un réceptif hôtelier de la place, pour annoncer les grandes innovations apportées qui attendent les parieurs qui avaient tant patienté.

Depuis le 1er janvier 2024, Guinée Games a été autorisé à reprendre ses activités sur l’ensemble du territoire national. Plus de 18 mois après son interruption, le leader des paris sportifs et des jeux rapides en Guinée fait son retour. Dans cette perspective, le directeur des ressources humaines a tenu à rendre hommage aux travailleurs qui ont vécu environ deux années difficiles. « Cette réouverture donne de l’espoir à toutes ces personnes. 18 mois sans travailler représente quelque chose pour une couche de travailleurs. L’espoir est donné à ces familles qui étaient dans la précarité, l’espoir est donné à ces milliers de travailleurs de Guinée Games qui étaient assombris. Parmi nous, certains sont décédés aujourd’hui, d’autres sont malades, d’autres encore sont domiciles, parce qu’ils ont été vidés de leurs maisons », a déclaré Ibrahima Sory Condé.

Pour cette reprise, la direction de Guinée Games sous le leadership du nouveau PDG Raoul Soufiane Junior, promet une surprise aux agents revendeurs qui sont demeurés fidèles à l’entreprise, malgré la période de vache maigre. « Ces milliers d’agents revendeurs qui étaient à 7% à l’époque sont passés aujourd’hui à 8% avec des bonus que nous offrons pour pouvoir les accompagner et améliorer leurs conditions de vie. Donc, le retour de Guinée Games sur le terrain n’est que salutaire et l’espoir renait », ajoute-t-il.

En termes de perspectives, dans sa version newlook, Guinée Games arrive avec de grandes ambitions. Ainsi, la société promet 10 000 emplois au cours des deux prochaines années. « La garantie d’emploi est permise aujourd’hui à Guinée Games. Nous avons tiré des leçons de notre absence sur le terrain, aujourd’hui nous ne pouvons que nous inscrire dans la droite ligne des obligations et des directives données par les nouvelles autorités (ARSJPA) qui est de déclarer les recettes correctement grâce au monitoring qui est mis en place. Nous sommes en train de mettre pas mal de système en place pour pouvoir augmenter les recettes dans l’innovation. Nous nous sommes mis dans la lancée de changer la manière dont le personnel était géré avant en ce qui concerne les conditions de vie et de travail de nos personnels », fait savoir le directeur des ressources humaines.

Par ailleurs, la responsable communication de Guinée Games annonce plusieurs actions de communication notamment des campagnes dans toutes les régions de la Guinée afin d’accroître le message vis à vis des parieurs. « Nous avons prévu un carnaval sur le terrain pour aller à la rencontre de nos parieurs dans les quartiers. Et nous avons déjà une campagne d’affichage urbaine qui a été déployée sur Conakry qu’on va élargir progressivement avec nos partenaires à l’intérieur du pays », a soutenu Habibatou Bah.

La communication suppose aussi des promotions permettant aux parieurs de se faire plus de sous. « Comme les agents revendeurs, les parieurs ne sont pas oubliés par la direction de Guinée Games. Pour eux, une promotion est faite sur le marché des Extra. “A partir de l’Extra 6 jusqu’à Extra 10 (Loto) nous avons prévu de faire une promotion sur les gains c’est-à- dire si tu as un ticket gagnant, tu as un rajout de 50% de ton gain », a rajouté la responsable communication.

Xénophane Canteaut, Directeur des opérations rassure les parieurs sur la fiabilité et la performance du réseau Guinée Games. « Avec la nouvelle direction, il y a une volonté de pousser les innovations pour que Guinée Games puisse s’imposer que ce soit en Guinée ou sur la scène internationale, avec le online mais aussi le physique qui est une référence des loteries en Afrique de l’ouest. Sur les 26 pays dans lesquels est présent editech,Guinée Games fait partie des opérations les plus performantes. Le PDG de Guinée Games veut vraiment renforcer cela, donc on va mettre le paquet pour apporter encore plus d’innovations et de développement pour que Guinée Games puisse rester un modèle en Afrique de l’ouest. On va essayer d’accompagner et appuyer ça », a-t-il promis.

La reprise à peine effective, Guinée Games fait des heureux et l’engouement s’empare des guichets déjà opérationnels. Du 17 février 2024 jusqu’à nos jours, ce sont de nombreux parieurs qui ont gagné des montants compris entre 12 et 140 millions de GNF. Voilà qui conforte le slogan de cette reprise : Guinée Games, le meilleur jeu de pari est de retour !

N’Famoussa Siby