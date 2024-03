Santé : lancement de la 2ème session du comité technique régional de Conakry

Début ce lundi 11 mars 2024, des travaux de revue de la deuxième session 2023 du comité technique régional de la santé de la ville de Conakry (CTRS). Une initiative de la Direction régionale de la santé et l’hygiène publique, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, mais aussi des partenaires techniques et financiers. La cérémonie a été présidée par le chef de cabinet dudit département.

Le comité technique régional de la santé est une instance de coordination du ministère qui permet une évaluation des acquis du semestre antérieur et projeter les perspectives pour le second semestre. Il est aussi un cadre d’échanges et de discussions entre les différents acteurs de la santé dont le département de tutelle, l’administration du territoire, la société civile et les autres départements sectoriels.

De nos jours, la ville de Conakry a une population totale estimée à 2 152 715 habitants. Et pour Dr Mamadi Sangaré, directeur régional de la santé de la ville de Conakry, les cibles de leurs activités durant le premier semestre de l’année dernière ont principalement été :

– PEV : 38 749

– CNP : 48 436

– PCP : 10 76 358

Pour lui, les défis sont entre autres : « l’amélioration la couverture vaccinale, de la prise en charge des urgences et du cadre hygiénique, la promotion de la santé communautaire, le renforcement de la capacité de la surveillance des maladies épidémiques. ».

A en croire Dr Sangaré, cette instance de coordination est l’occasion par excellence de faire une rétrospective de ce qui a été fait en identifiant les faiblesses, mais aussi se projeter dans le futur, tout en identifiant les stratégies correctrices à mettre en œuvre au niveau local pour résoudre les problèmes.

De son côté, Hadja Fanta Camara, au nom des partenaires techniques et financiers dira que : « cette rencontre est une plaque décisive pour nous les partenaires mais aussi de la ville de Conakry. Nous sommes là pour faire le point des activités réalisées durant le deuxième semestre de l’année 2023, également revoir les recommandations qui ont été formulées au cours du CTRS passé, mais aussi programmer ensemble les activités prioritaires qui pourront nous aider à vraiment résoudre les goulots d’étranglement »

Par ailleurs, elle a réitéré la volonté et l’engagement des partenaires à accompagner la direction régionale de la santé et les directions communales de la santé à mettre en œuvre les activités de façon technique et de façon très précieuse pour que la santé soit universelle à Conakry.

En présidant la cérémonie d’ouverture des travaux au nom de la secrétaire générale du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Pépé Bilivogui, chef de cabinet dudit département a invité tous les acteurs à des discussions objectives et des analyses pertinentes des résultats des six derniers mois de l’année 2023 qui seront présentés à toutes les structures afin d’aboutir à un plan d’amélioration qui prend en compte tous les goulots d’étranglement pour que le prochain semestre soit un semestre de résultats.

Pour Dr. Bilivogui l’attente majeure qui se rattache à ce CTRS est qu’il aboutisse à un plan d’action réaliste et réalisable qui permettra dans le futur ou pour les six prochains mois d’améliorer tous les indicateurs de santé au niveau de la région sanitaire de Conakry.

Fodé Soumah