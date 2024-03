Manifestations de Kindia : Bah Oury demande des comptes au sujet des deux jeunes tués

Le premier ministre Amadou Oury Bah était ce mercredi 13 mars 2024, devant la presse pour aborder plusieurs sujets liés à la situation sociopolitique du pays en général et en particulier la problématique d’eau et d’électricité dont l’illustration, ce sont les manifestations d’avant-hier et hier à Kindia, qui ont donné lieu à deux morts, tués dans le cadre de la gestion de la crise.

Tout d’abord, Bah Oury fait part de son regret. « Les événements de Kindia ont été des événements particulièrement regrettables et nous nous inclinons devant la mémoire des deux jeunes adolescents qui sont tombés. Nous prions pour le repos de leurs âmes ».

Mais il ne s’en tient pas qu’à ce message empreint de regret et de compassion. Il interpelle aussi les forces de défense et de sécurité à propos de la gestion des manifestations. « Nous rappelons aux forces de défense et de sécurité que le maintien d’ordre est régi par les règles bien plus précises où on ne peut pas utiliser les armes à feu dans le cadre de maintien d’ordre ».

S’adressant ensuite à la fois au procureur et aux autorités administratives de Kindia, il demande des comptes. « Il est important que le procureur en charge de ce dossier puisse mener des enquêtes diligentes pour que les autorités à tous les niveaux puissent savoir comment cela s’est passé. Nous demandons aux autorités administratives de la ville de Kindia de nous donner d’amples explications sur la situation », souligne le premier ministre.

En définitive, ces manifestations et la double perte en vie humaine à laquelle elles ont donné lieu traduisent aussi un déficit d’information. « Nous regrettons de n’avoir pas été informé à l’avance des risques potentiels liés à la desserte en électricité à Kindia. Si on était informé et alerté, les dispositions idoines auraient dû être prises pour éviter ces violences », conclut Bah Oury

Fodé Soumah