Présidentielle au Sénégal : les ingrédients d’un dénouement qui inspire

De quelque bord que l’on soit, on n’a pu qu’éprouver du soulagement et même une fierté certaine après que, dans l’après-midi d’hier, Amadou Ba a reconnu sa défaite. Ce geste empreint de galanterie, épilogue d’un processus électoral qui semblait pourtant mal embarqué, achevait de convaincre que c’en était fini des appréhensions et des légitimes craintes qu’on nourrissait au sujet de la présidentielle sénégalaise. Le pays de la Teranga venait ainsi de déjouer toutes les prévisions catastrophistes qui avaient été suscitées par les manœuvres et autres entêtements de ces dernières semaines du président sortant. En soi, Macky Sall aura démontré qu’il n’est différent ni d’Alpha Condé, ni d’Alassane Ouattara. Comme eux, il aurait bien voulu demeurer encore à la tête du Sénégal ou à tout le moins choisir lui-même son successeur. Mais des paramètres propres à son pays et à ses adversaires l’en ont empêché. Et c’est tant mieux pour la jolie exception sénégalaise.

Quel paradoxe ! Macky Sall aura usé de toute la détermination qu’il pouvait pour empêcher Ousmane Sonko et les siens de lui succéder. Pourtant, il est bien un des artisans de l’arrivée de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. La popularité qui a conféré la victoire dès le premier tour au candidat de l’ex-Pastef est inversement proportionnel au martyre que le président sortant a fait vivre à Sonko. Ces dernières années, l’acharnement du pouvoir sénégalais contre les leaders du Pastef était tel que le peuple a fini par prendre fait et cause pour la victime. D’autant que malgré les coups qu’on lui assenait, Ousmane refusait obstinément d’abdiquer. Sous d’autres cieux, on y aurait vu un jusqu’au-boutisme et une radicalité dont il faut peut-être se méfier. Mais les Sénégalais, eux, y ont vu une héroïque résistance à entretenir. Karim Wade rendu inopérant, Khalifa Sall, lui aussi, sérieusement affecté, les Sénégalais devaient faire une sorte de haie autour du seul leader susceptible de les aider à se débarrasser de Macky Sall, quand le moment viendrait. L’arrogance et la provocation dont le régime Macky a fait montre en particulier au cours des trois dernières années ont poussé ses compatriotes à lui tourner le dos, à lui, et à tous ceux de son camp. C’est pourquoi la cuisante défaite d’Amadou Ba, c’est aussi la sienne. Comme poussé par un mauvais sort, il a réuni toutes les conditions de son échec et de celui de son camp politique. Et bien sûr, Sonko et Diomaye en ont intelligemment profité.

Parce que notamment ils pouvaient compter sur des Sénégalais qui ont du vécu et de l’histoire. Un peuple sénégalais qui avait déjà octroyé une victoire à Abdoulaye Wade face Abdou Diouf. Le même peuple qui n’avait pas hésité cependant, en 2012, à se dresser contre le même Wade au profit de Macky Sall. Ces précédents, ce sont des repères qui guident les peuples. Parce qu’ils finissent par façonner une identité. Des Sénégalais qui, face à l’injustice et à l’abus, savent faire front commun. D’autant que la majorité partage justement les fléaux de la misère, de la précarité, du chômage et de l’absence de perspectives. Ce qui les prédispose à bien accueillir les promesses de rupture et de changement du camp Sonko.

Bref, il ne serait pas juste de prétendre qu’Ousmane Sonko et Diomaye Faye n’ont aucun mérite dans l’éclatante victoire que vient de remporter le second. Ils ont le mérite d’avoir entretenu le rêve du changement. Ils ont aussi le mérite d’avoir cru jusqu’au bout. Surtout, si l’on tient compte de leur jeune âge. Mais ils ont surtout le mérite d’avoir été à l’endroit qu’il fallait quand il le fallait. Pour eux, les planètes étaient plutôt alignées. Parce qu’ils faisaient face à un président entêté dans un pays où les citoyens et les institutions éprouvent une fierté particulière à défendre les acquis démocratiques.

Boubacar Sanso Barry