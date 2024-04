Kondiadou : les nombreux chantiers du président de la Délégation spéciale

Installé ce 20 avril 2024, dans ses fonctions de président de la délégation spéciale, Jean Faraguet Kagbadouno et son équipe se fixent pour priorité : la réconciliation, la santé, l’assainissement, les infrastructures sociales de base et l’éducation.

Composée de sept membres, l’équipe de la délégation spéciale de Kondiadou a été installée par les autorités préfectorales de Kissidougou. La cérémonie a connu une forte mobilisation. Dans son discours de bienvenue, le sous-préfet a indiqué que l’installation de ces délégations est une manifestation la refondation « prônée par le CNRD et son président, le général Mamadi Doumbouya ». Prudent, l’adjudant-chef Robert Diawara assure toutefois que le renvoi des conseillers communaux n’est ni un « abandon », ni une « révocation non plus ». Mais que le principe voudrait qu’une fois leur mandat arrivé à termes, les élus « doivent accepter de partir, c’est aussi ça la refondation », a-t-il souligné.

De son côté, le maire sortant a accepté le départ de son équipe avec une certaine philosophie. « Je sais que nul n’est éternel à un poste. Ce jour devrait arriver », a-t-il déclaré. Pour le reste, s’adressant aux populations de Kondiadou, Jean-Baptiste Koindou Feindouno leur a dit toute sa reconnaissance. « Pendant les 5 ans et quelques mois passés avec vous, votre soutien n’a jamais manqué. Ce qui a permis à mon équipe et moi d’atteindre les objectifs qu’on s’était fixés dans le cadre du développement de Kondiadou. Nous partons mais vous restons très reconnaissants », leur a-t-il témoigné pour la circonstance.

Le président de la délégation spéciale, quant à lui, au nom de sa toute nouvelle équipe, a remercié le président de la Transition et l’ensemble de la communauté de Kondiadou. Ensuite, il a mis l’accent sur les chantiers auxquels il entend s’attaquer. « Le chantier est immense. Mon équipe et moi, nous nous donnons pour priorité, la réconciliation, c’est-à-dire mettre les filles et fils de Kondiadou ensemble, main dans la main. Ensuite, avec nos moyens de bord, on verra comment réparer nos routes, comment faire l’assainissement de notre sous-préfecture, comment s’occuper de la santé aussi de l’éducation de nos enfants. Ces chantiers nous allons les réaliser avec vous et pour vous », a rassuré Jean Faraguet Kagbadouno.

En sa qualité du représentant du préfet, Djiba Koné a remercié la communauté de Kondiadou pour le climat de paix et la tranquillité observés durant tout le processus qui a débouché sur cette installation. « Dans beaucoup de villes du pays, il y a eu des contestations après le choix des membres de ces délégations spéciales. Mais ici, tout s’est fait dans la quiétude. Au nom du préfet, nous vous disons merci car, aucun développement n’est possible sans la paix », a indiqué l’émissaire du préfet.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional pour ledjely.com