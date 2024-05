Guinée : ABLOGUI lance son application GquiOse dédiée à la santé reproductive

L’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a lancé officiellement ce vendredi 24 mai 2024, son application mobile Gquiose. La cérémonie s’est déroulée dans un complexe hôtelier de la capitale guinéenne, Conakry, en présence des membres de l’ONG et de ses partenaires.

GquiOse, c’est une application mobile d’informations et de sensibilisation des adolescents et des jeunes (hommes et femmes) sur la santé sexuelle et reproductive. Elle a été développée par ABLOGUI dans le cadre du Projet Pouvoir d’Agir des Associations et Jeunes Engagés pour la Santé Sexuelle (PAJES), avec le soutien de Expertise France et en partenariat avec Solthis. Cette application offre une mine d’informations fiables, adaptées aux besoins et aux préoccupations des adolescents et des jeunes.

Mamoudou Baro Condé, secrétaire général de ABLOGUI, a souligné es constats ayant abouti à la conception de cette application mobile. « Souvent, par peur d’être jugés, les jeunes se tournent vers les moteurs de recherche et parfois vers des pairs mal informés. L’application GquiOse vient répondre à ce besoin en leur permettant d’avoir accès à des informations de qualité sur la santé sexuelle et reproductive et des orientations lorsqu’ils sont victimes ou témoins de violences basées sur le genre », a-t-il annoncé.

L’Association des Blogueurs de Guinée a signé en 2021 une convention avec l’ONG internationale Solthis pour la mise en œuvre du projet Pouvoir d’Agir des Associations des Jeunes Engagés pour la Santé Sexuelle, financé par Expertise France.

Présente à cette cérémonie, la coordinatrice de programme de l’ONG Solthis en Guinée, Stéphanie Duhamel, a exprimé toute sa satisfaction en prenant part au lancement officiel de cette application. Elle a également évoqué le partenariat qui lie l’organisation internationale à ABLOGUI, débuté en 2019 et qui a débouché sur l’élaboration du projet PAJES.

« Je suis très heureuse d’être aujourd’hui auprès de notre partenaire ABLOGUI pour l’accompagner dans le lancement de cette application. Tout l’intérêt de ce partenariat avec ABLOGUI réside dans le rôle de référent technique et de maîtrise d’ouvrage que nous leur avons confié pour créer des activités et dématérialiser l’accès à l’information en matière de santé sexuelle et reproductive. Solthis a joué un rôle de renforcement des capacités à travers des formations et la structuration des partenaires. Aujourd’hui, nous lançons l’un des fruits de ce partenariat, cette application Génération qui Ose (GquiOse). Nous sommes contents de la voir se concrétiser. J’aimerais insister sur tout le travail qui a été fait et la persévérance de ABLOGUI pour aboutir à une application répondant à toutes les exigences techniques pour pouvoir être en ligne sur le Play Store. Nous sommes également très heureux de constater que les renforcements de capacités sur les questions de santé sexuelle et reproductive permettent aujourd’hui de disposer de contenus de qualité accessibles à tous les jeunes et adolescents », a-t-elle expliqué.

Il convient de préciser que l’application GquiOse est une suite de la plateforme nationale sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes Generationquiose.org, lancée en juin 2017 par l’Association en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et le Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA). Elle contient des fonctionnalités telles que le suivi du cycle menstruel, des alertes sur les violences basées sur le genre, une cartographie numérique de structures de santé, des quiz, un forum, une vidéothèque et des actualités.

Pour télécharger l’application GquiOse, cliquez ici.

Fodé Soumah