Santé : la Guinée signe le plan d’adhésion pour l’indépendance vaccinale

La cérémonie de signature du plan d’adhésion de la Guinée à l’initiative pour l’indépendance vaccinale s’est tenue ce vendredi 24 mai 2024 dans un réceptif hôtelier de la place. Présidée par le premier ministre, la cérémonie a mobilisé d’autres membres du gouvernement ainsi de hautes personnalités et des partenaires.

Selon le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, en dépit des efforts fournis par les partenaires pour renforcer le système sanitaire guinéen, les défis persistent encore. Notamment la rupture très récurrente en vaccins dont la conséquence est de priver de nombreux enfants même de la dose vaccinale à la naissance. Le ministre met ici un accent sur le but de cette adhésion. « L’adhésion de la Guinée à l’initiative pour l’indépendance vaccinale vise à renforcer l’autonomie de notre pays en matière de vaccination, en augmentant les vaccins en qualité et en quantité, en sécurisant les fonds nécessaires à leur achat tout en développant les partenariats stratégiques. Cette démarche est cruciale pour garantir une couverture vaccinale complète et durable pour toutes les populations en particulier les plus vulnérables », indique Oumar Diouhé Bah.

Sur la même lancée, le ministre fait remarquer que la Guinée fait face à quatre situations épidémiques simultanées de rougeole, coqueluche, diphtérie et de poliomyélite qui, pourtant, peuvent être évitées par la vaccination. Il s’engage à œuvrer pour éviter les décès de enfants liés au manque de vaccins. « Désormais, les enfants de ce pays seront vaccinés, aucun enfant ne vivra avec un handicap, aucun enfant ne sera enterré parce que des responsabilités n’ont pas été prises. Je vous appelle tous à la responsabilité », assure-t-il.

Chaque année, des centaines des milliers d’enfants guinéens sont privés du cycle vaccinal complet et 22% des enfants de 2 à 23 mois n’ont reçu aucun vaccin. Le tout souvent provoqué par la rupture fréquente d’approvisionnement en dose de vaccin, nous apprend Felix Ackebo représentant-pays de l’Unicef et représentant des partenaires à cette cérémonie. Il promet en conséquence une meilleure implication des partenaires pour remédier à cette situation. « L’UNICEF avec la contribution de la France et de GAVI a passé une commande pour recevoir des vaccins pour une couverture en 6 mois, plus d’un million de doses ont été reçues hier. L’UNICEF, l’OMS, l’USAID, GAVI et tous les partenaires sont dévoués et engagés au côté du gouvernement guinéen. Nous continuerons à apporter notre soutien technique, financier et logistique pour assurer la mise en œuvre efficace de ce plan et atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés », promet Félix Ackebo.

Le premier ministre, quant à lui, met en exergue le rôle que doit jouer le gouvernement après la signature du plan d’adhésion par la Guinée. « Si on fait un bref retour en arrière en comptant chaque année le nombre d’enfants qui n’ont pas eu des doses, cela nous fait 150 mille en moyen par an. En dix ans, c’est presque plus de 1 500 000 d’enfants qui ne sont pas vaccinés. Cette décision a fait de la Guinée au point de vue mondial, le pays qui a eu le taux le plus bas en ce qui concerne la couverture vaccinale de ces enfants. Donc, il est de notre responsabilité en tant que gouvernement de tout mettre en œuvre pour essayer de rattraper ce qui a été mal fait et très mal fait », souligne le chef du gouvernement.

Mariama Ciré Diallo