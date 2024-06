Examens de sortie : le général Amara Camara lance les épreuves au CFP de Donka

L’examen de sortie des écoles de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a démarré ce lundi 3 juin 2024, sur l’ensemble du territoire national. A Conakry, plus précisément au Centre de formation professionnelle (CFP) de Donka, c’est le ministre Secrétaire général à la présidence, le général Amara Camara, qui a procédé au lancement de la première épreuve en compagnie du secrétaire général du Ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Dans ce centre, ce sont au total 290 candidats dont 9 filles qui sont évalués dans les différentes filières de formation : plomberie, chaudronnerie, maçonnerie, mécanique auto, électricité et menuiserie.

En s’adressant aux candidats pour la circonstance, le secrétaire général du Ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Julien Bongono, les a invités à compter sur leurs propres efforts et à faire confiance en eux. « Vous avez travaillé toutes ces années pour passer votre examen de sortie et le réussir. Donc, on vous souhaite beaucoup de réussite. La confiance en soi, c’est extrêmement important dans ces moments où vous devez écrire et montrer que vous avez eu des aptitudes. Des aptitudes qui nous montreront effectivement que vous avez acquis des compétences pour pouvoir voler de vos propres ailes sur le marché de l’emploi et sur le marché du travail. Donc, on vous souhaite plein succès et bonne chance à ces examens de sortie », leur a-t-il lancés.

Sory Oularé, délégué communal de Dixinn, a assuré que toutes les dispositions sont déjà prises pour la bonne réussite de cet examen. « Tout s’est bien passé. La première épreuve vient d’être lancée. L’épreuve de Français. Aucune fausse note n’est à signaler pour l’instant. Les dispositions, tout a été envisagé. Les centres ont reçu les matériels d’examen en ce qui concerne les cahiers, les PV et le reste de l’organisation. Nous avons un infirmier qui est au centre, nous avons la sécurité qui est déjà là et les surveillants. Tout le monde a répondu à l’appel », a-t-il indiqué.

De son côté, le ministre secrétaire général à la présidence, le général Amara Camara a prodigué des conseils avant de saluer la qualité de l’organisation et souhaiter bonne chance aux candidats.

Fodé Soumah