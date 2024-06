Coopération : l’Arabie Saoudite apporte une aide alimentaire à la Guinée via le PAM

A travers le Programme alimentaire mondial (PAM), le centre humanitaire et de secours du roi Salman a offert 25 tonnes de dattes qui seront distribuées par le PAM à 6250 élèves dans 41 écoles de zones défavorisées. La cérémonie de remise de ce don s’est tenue ce lundi 10 juin à l’entrepôt du PAM en présence de plusieurs hautes personnalités dont le secrétaire général du ministère du Plan et de la coopération internationale et l’ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite en Guinée.

Selon le représentant de PAM, cet apporte du royaume d’Arabie Saoudite intervient à un moment opportun. D’autant qu’il y a une crise alimentaire évidente. « Selon le cadre harmonisée 2024, plus de 830 000 personnes, soit 7% de la population guinéenne sont en crise. Actuellement, 400 000 enfants ne fréquentent pas l’école et le PAM ne couvrait pas plus 10% des enfants scolarisés », souligne Dr. Hyoung-Joon Lim.

Il salue en outre le don de l’Arabie Saoudite, parce que dit-il, tous les efforts devraient justement tendre à faire en sorte qu’aucun enfant guinéen ne souffre de la faim et que chaque enfant puisse avoir la possibilité d’aller à l’école. D’ailleurs, poursuit-il : « c’est pourquoi le PAM s’engage à travailler avec le gouvernement de la Guinée, les donateurs et les institutions financières internationales pour mettre en place un programme national de santé scolaire. Parce qu’un capital humain solide avec une population en bonne santé et bien éduquée est essentiel pour le développement de la Guinée. Unissons nos efforts pour atteindre cette vision ».

L’ambassadeur de l’Arabie Saoudite en Guinée, Dr Fahad Alrashidy, pour sa part, note que ce « don s’inscrit dans le cadre de la coopération internationale en général et celle de la Guinée en particulier. Nous ne sommes pas à notre première fois dans le cadre du don. L’Arabie Saoudite est prête à assister les personnes vulnérables et celle qui sont dans le besoin ».

A en croire Kobélè Soumah, le secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération internationale, la Guinée se préoccupe bien de la question de la faim et de la crise alimentaire dont les plus vulnérables des Guinéens souffrent aujourd’hui. Un plan stratégique 2024-2029 avec l’objectif de zéro faim a été élaboré dans cette optique. Le secrétaire général du ministère assure que le peuple et le gouvernement guinéen apprécient le « don qui permettra d’apporter de l’aide alimentaire à 6250 bénéficiaires, des élèves en particulier, bénéficiaires directs et vulnérables dans 41 écoles et cantines scolaires des préfectures de Beyla, Kissidougou, Kankan, Boké et Labé ». Une assistance qui, souligne-t-il en outre, « s’inscrit en droite ligne des préoccupations de lutte contre la pauvreté ».

Mariama Ciré Diallo