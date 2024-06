Fête de Tabaski : Dr. Dansa Kourouma invite les Guinéens à la générosité et à la coexistence pacifique

Le Peuple de Guinée, en plus d’être fier et résilient, est profondément attaché à la foi. C’est pourquoi, à l’occasion de cette fête de la Tabaski, j’en appelle aux valeurs essentielles de partage et de générosité, mais aussi celles de la solidarité, du respect, de la coexistence pacifique et de la fraternité.

Pour la circonstance, nous nous retrouvons en famille et entre amis pour festoyer et renforcer nos liens. Cependant, tâchons de nous rappeler que d’autres sont dans le besoin et tendons leur la main avec respect et empathie.

J’implore le tout puissant Allah de protéger la Guinée, ses valeureux filles et fils, en consolidant notre vivre ensemble. Qu’il soit le guide infaillible des dirigeants vers un avenir radieux de notre belle Nation. Que cette journée soit remplie de bénédictions et de joie pour vous et vos proches.

Puissent les prières et sacrifices de la Tabaski, fortifier notre amour pour la Patrie.

Dr Dansa Kourouma, Président du CNT