Culture : Bah Oury pose la première pierre des travaux de construction du Cinéma Center de Conakry

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, Amadou Oury Bah, accompagné des membres du gouvernement, a procédé, ce mardi 28 avril 2026, à la pose de la première pierre des travaux de construction du Cinéma Center de Conakry, sur les vestiges de l’ancien cinéma Liberté.

Pour une durée de deux ans, ce projet marque une étape décisive dans la politique nationale de modernisation des infrastructures culturelles et de relance de l’industrie cinématographique guinéenne.

Pour le représentant de CRBC Guinée, le Cinéma Center Guinée ambitionne d’être un modèle de la modernisation urbaine de Conakry. Il joue un rôle important dans la promotion de la culture du cinéma et enrichit la vie culturelle de la population.

« Prévu pour un achèvement et une mise en service en 2028, ce complexe d’environ 5 461 m² accueillera un centre commercial de quatre (4) étages, deux (2) tours de 13 étages chacune à usage mixte (logement). Dans le centre commercial, le rez-de-chaussée et le premier étage seront consacrés aux espaces commerciaux. Le deuxième étage accueillera un musée du cinéma et des studios de production cinématographiques, ainsi qu’un espace spécial d’exposition consacré à Simandou 2040. Le troisième étage sera réservé à une salle de cinéma », a-t-il indiqué.

Selon lui, ce cinéma sera le premier complexe moderne en Guinée réunissant la création culturelle, les médias numériques, les activités commerciales et des logements de qualité.

« Il contribuera au développement de l’industrie culturelle, à l’innovation commerciale et à l’enrichissement de la vie quotidienne de la population. Nous nous engageons à respecter les normes, à garantir la qualité, la sécurité et le respect des délais afin de livrer un projet exemplaire, à la hauteur des attentes du peuple guinéen », a-t-il poursuivi.

Présents à cette cérémonie, les cinéastes guinéens, au nom de leur porte-parole de circonstance, Mohamed Camara, se sont réjouis de cette initiative.

« Je me bats depuis plus de 10 ans pour que cette salle ne sorte pas du portefeuille de l’Office national du cinéma. J’ai toujours voulu que cette salle soit habilitée. Et vous comprenez aujourd’hui que ce soit le jour de ma victoire. Je remercie vraiment M. Moussa Sylla, qui a pu porter ce projet à la connaissance de tout le gouvernement », a-t-il souligné.

Selon le ministre Moussa Moise Sylla, le complexe qui sera édifié sur ce site se veut un écosystème culturel intégré et unique en son genre, comprenant notamment :

des salles de cinéma aux standards internationaux, dotées des meilleures technologies de projection ;

des espaces dédiés à la formation, à la production et à la postproduction audiovisuelle, véritables incubateurs de talents ;

un Musée du Cinéma, pour la conservation, la valorisation et la transmission de notre riche patrimoine cinématographique ;

un Musée Simandou 2040, espace unique de valorisation d’un projet stratégique majeur pour notre économie nationale ;

des espaces commerciaux et de loisirs, contribuant à la dynamisation économique du site et du quartier.

Poursuivant, le ministre affirme : « Au-delà des murs et des infrastructures, ce projet porte une ambition plus grande et plus haute: bâtir un avenir culturel solide, inclusif et créatif pour la Guinée. En investissant dans le cinéma, nous investissons dans l’intelligence et le talent de notre jeunesse, dans la préservation et la valorisation de notre identité culturelle, et dans la diversification d’une économie que nous voulons plus résiliante et plus juste ».

Dans son discours, le Premier ministre Amadou Oury Bah a exprimé son rêve de voir le cinéma guinéen se développer au même titre que celui d’autres pays comme la France.

« …Ça aussi, c’est l’expression d’une nouvelle vie qui va se développer ici. Il y a aussi des salles, comme le ministre l’a indiqué, où il y aura des laboratoires pour un musée du cinéma. Mais l’industrie du cinéma, elle aussi, pourrait et va se développer dans les murs qui vont émerger ici », a-t-il déclaré.

Balla Yombouno