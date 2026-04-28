Badra Koné incarcéré à la Maison Centrale : son procès s’ouvre ce mercredi devant la CRIEF

Après plusieurs jours de garde à vue à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), l’ancien président de la Délégation Spéciale de Matam a été transféré ce mardi à la Maison Centrale, sous mandat de dépôt délivré par le procureur spécial de la CRIEF.

Son procès s’ouvrira dès ce mercredi 29 avril 2026 devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF). Il est poursuivi pour détournement de fonds publics dans le cadre de la gestion des finances de la commune de Matam durant sa présidence.

Un coup dur pour celui qui est également tête de liste de la GMD pour les élections législatives du 31 mai 2026 et ancien maire de Matam.

Pendant ce temps, devant les locaux de la DCPJ, ses partisans ne désarment pas. Les candidats de la liste GMD, réunis en sit-in, dénoncent haut et fort une procédure à caractère politique. Selon eux, cette arrestation s’inscrirait dans une stratégie délibérée visant à écarter Badra Koné de la course à la mairie, à partir de dénonciations émanant d’un adversaire politique.

L’affaire dépasse désormais le prétoire : entre enjeux judiciaires et calculs électoraux, le procès de Badra Koné s’annonce comme l’un des plus suivis de la saison.

Balla Yombouno