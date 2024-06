Mamaya de Kankan – Kania Soli : le sentiment d’une mission accomplie, la perspective de duplication dans chaque région…

Kindia et Kankan étaient en apothéose ! Ces deux villes de la Basse et de la Haute Guinée, ont abrité respectivement la 5ème édition du Kania Soli et la 84ème édition de la Grande Mamaya de Kankan, organisées par l’association Kania Diyé dans le Kania et le Sedè Dandia N°4 dans le Batè. Deux évènements d’expression et de valorisation de la richesse culturelle des deux régions, dont les organisateurs et le public se satisfont de la réussite grâce à un accompagnement du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat. Deux rendez-vous culturels qui vont être dupliqués au Foutah, en Guinée Forestière et à Dabola, centre géographique du pays.

Le ministre Moussa Moise Sylla peut se frotter les mains avec le sentiment du devoir accompli. Au-delà d’une aide directe aux organisateurs, son département a impliqué ses EPA, notamment l’Office national du tourisme (ONT), le Fonds d’appui au développement de la culture (FODAC) et l’Office national de promotion de l’Artisanat (ONPA).

A Kankan, l’inspiration des organisateurs qui a poussé à faire du Foutah la région invitée d’honneur, n’a fait que rendre la fête plus utile, plus diversifiée et unitaire. Le Président de la Coordination des Foulbhés et Haal Poular de Guinée, Parrain de cette édition de la Mamaya, Elhadj Alseny Barry, a d’ailleurs salué et encouragé cette occasion de raffermissement des liens séculaires entre le Foutah et la ville historique de Kankan.

Alors que le secrétaire général du ministère en charge de la Culture assistait au Kania Soli de Kindia au nom de son ministre, ce dernier était à Kankan, accompagné de ses cadres. Sans se substituer aux organisateurs dans l’organisation, le ministère de la Culture est resté debout du début à la fin à leurs côtés pour leur apporter tout l’appui dont ils avaient besoin : technique, financier et institutionnel.

Dans chaque région, un évènement à l’image de la Mamaya !

Profitant de son séjour à Kankan, et conformément à la vision du chef de l’Etat, le ministre Moussa Moise Sylla s’est rendu à Niagassola dans Siguiri, où est conservé le Sosso-Bala, le balafon de Soumaoro Kanté. Dans son objectif global de renaissance culturelle découlant de la vision du Président de la Transition, le ministre Sylla envisage entre autres un Festival du Sosso-Bala. Un évènement à dimension internationale qu’abritera Niagassola. Plusieurs pays ont leur histoire liée à ce balafon, cet ancien instrument de guerre, devenu un patrimoine commun à toute l’humanité, parce qu’inscrit depuis 2001, au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

A l’image de la Mamaya en Haute Guinée et du Kania Soli en Basse Guinée, Moussa Moïse Sylla entend promouvoir trois autres événements du genre dans les deux autres régions naturelles et au centre géographique du pays. Un évènement culturel ponctuel d’envergure en Moyenne Guinée, un autre en Guinée forestière pour que dans chacune de ces régions, une fois par an, la culture locale s’exprime et se valorise. Dabola, le centre géographique de de la Guinée aura son festival. Creuset de la culture guinéenne au plurielle, ledit évènement mettra en valeur toutes les cultures du pays. Un vrai maillage culturel du territoire national qui va à coup sûr, ramener la culture à sa place d’antan et, surtout, matérialiser la vision consistant à faire d’elle un levier du développement. Ce développement d’activités culturelle va tirer assurément vers le haut l’artisanat et le tourisme.