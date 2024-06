Décès de Sadiba Koulibaly : les Forces sociales appuient les exigences du Barreau de Guinée

C’est la première grande organisation du pays à poser publiquement le débat sur la mort annoncée, dans la nuit du 26 juin dernier, de l’ancien chef d’Etat-major général des armées, colonel Sadiba Koulibaly. Dans une déclaration publiée hier jeudi, l’Ordre des avocats de Guinée, après avoir souligné un certain nombre de points préoccupants, à ses yeux, par rapport même à la procédure qui a débouché sur la condamnation de l’ancien N°2 du CNRD, a formulé des exigences. Eh bien, le Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) vient appuyer ces préoccupations. Dans la déclaration ci-dessous, cette plateforme de la société civile, une des rares qui soient encore en mesure de se prononcer sur la gestion du pays, note la Guinée « n’a plus besoin de ces genres de pratiques rétrogrades que dénonce le Barreau de Guinée ». En conséquence, elle « en appelle à la solidarité des autres corporations du pays ».

Par fidélité à leur ligne de conduite, qui met en avant l’observation de la loi en toute circonstance et fortement préoccupées par la psychose générale créée dans l’opinion publique, suite au communiqué publié par le Procureur près le Tribunal Militaire de Première Instance qui a annoncé le 25/06/24 la mort tragique de l’ancien Chef d’Etat- Major des Armées de Guinée et Attaché d’Affaires à l’Ambassade de Guinée à la Havane, le Général Sadiba KOULOUBALY, les Forces Sociales de Guinée saluent et soutiennent le Barreau de Guinée dans sa quête de droit et de vérité face à cette douloureuse circonstance.

Les Forces sociales de Guinée notent avec regret, à travers cette déclaration assez professionnelle et édifiante du Barreau de Guinée, qu’en plus des violations procédurales au cours dudit procès, qui ont été suivi par la tragique disparition de ce haut officier de l’Armée Guinéenne, que d’autres compatriotes co-accusés du défunt officier, bien qu’ayant été acquittés, restent encore sans nouvelles quant à leur lieu de détention.

Il est évident, que notre pays peine encore à sécher les larmes des nombreuses familles qui pleurent la disparition tragique des leurs sans justice équitable et qu’on a plus besoin de ces genres de pratiques rétrogrades que dénonce le Barreau de Guinée. Cette prise de position du Barreau de Guinée reste à la fois une conduite Républicaine hautement responsable et une invite à la responsabilité patriotique de tous face aux défis et problèmes de Gouvernance qui minent le progrès de notre pays.

C’est pour cela, les Forces Sociales de Guinée, adressant leurs condoléances les plus attristées à la famille biologique du défunt, à l’armée Guinéenne et au peuple de Guinée, réitère leur soutien indéfectible au Barreau de Guinée et en appellent à la solidarité des autres corporations du pays.

Les Forces Sociales de Guinée comptent, ainsi, sur le sens élevé de responsabilités des autorités judiciaires, militaires et administratives concernées pour répondre avec diligence à cet appel du Barreau de Guinée, qui exprime un sentiment généralisé du peuple dans sa diversité.

Ensemble pour une Guinée apaisée des vertus humanitaires, des lois et de la responsabilité patriotique pour le bien-être collectif et individuel.

Paix à l’âme du défunt.

Responsabilité, Vérité, Justice et Réparation pour une Guinée de paix et de droits.

Conakry, le 27/06/2024