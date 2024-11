Kankalabé (Dalaba) : Forte mobilisation nocturne en faveur du Président du CNT, Dr Dansa Kourouma

Malgré la tombée de la nuit, le Président du Conseil National de la Transition (CNT), Dr Dansa Kourouma, reste fidèle à son engagement de rendre accessible l’avant-projet de nouvelle Constitution aux citoyens guinéens. Ce dimanche 17 novembre 2024, il a été chaleureusement accueilli au stade de Kankalabé, dans une commune rurale de Dalaba, par une foule nombreuse, accompagné des autorités locales, notamment le gouverneur de la région administrative de Mamou et le préfet de Dalaba.

Dans une ambiance festive, marquée par des danses folkloriques et des mélodies interprétées avec des instruments traditionnels tels que des flûtes, tams-tams, guitares et sistres, les habitants de Kankalabé et des localités voisines ont manifesté leur joie de recevoir le Président du Parlement dans leur communauté.

Prenant la parole, le Président de la délégation spéciale déclare que Kankalabé est située à 85 km du chef-lieu de la préfecture de Dalaba. La commune rurale de Kankalabé, composée de huit districts et 35 secteurs, s’étend sur 250 km² avec une population de 18 183 habitants. Elle dispose également de 2 530 hectares de terres cultivables. S’exprimant au nom des citoyens, Mamadou Habib Baldé, a exprimé la gratitude et le soutien indéfectible de Kankalabé envers le CNT et le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD). « Nous croyons fermement en votre capacité à jeter les bases d’une Guinée prospère et unie. Kankalabé continuera à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, piliers fondamentaux d’un développement durable. Votre visite renforce notre partenariat et nous permet de partager nos aspirations », a-t-il déclaré.

Mamadou Habib Baldé a également souligné certains défis prioritaires :

Élévation de Kankalabé au rang de préfecture : Cette réforme administrative permettrait une meilleure gestion des besoins locaux compte tenu de l’éloignement de 85 km du chef-lieu actuel.

Réhabilitation de la route nationale n°26 (Dalaba-Tougué) : Cet axe vital, qui dessert une vaste zone agricole, faciliterait les échanges économiques et le désenclavement.

Aménagement des terres cultivables : Un appui est nécessaire pour optimiser les potentialités agricoles et garantir la sécurité alimentaire.

Prenant la parole, Dr Dansa Kourouma a salué l’accueil chaleureux et l’implication de la population. Il a ensuite présenté en détail le contenu et les innovations de l’avant-projet de nouvelle Constitution. « La Constitution garantit à tous les Guinéens une couverture santé universelle. Que vous soyez à Kankalabé, Dalaba, Mamou ou Conakry, l’État a l’obligation de prendre en charge vos soins, quel que soit votre statut financier. Elle assure également la protection sociale pour les personnes âgées, leur garantissant une retraite digne après des décennies de services rendus à la nation », a-t-il expliqué.

Parmi les autres réformes phares, Dr Dansa Kourouma a évoqué : l’éducation gratuite et obligatoire, la création d’un Sénat, la candidature indépendante, le service militaire obligatoire, la mise en place d’une Commission nationale de développement. Cette visite marque une étape clé dans le processus d’appropriation nationale du projet constitutionnel, reflétant l’engagement du CNT à matérialiser la volonté du Président de la République à refonder la Guinée.

Maciré Camara