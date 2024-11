Enlèvement d’Alhassane Diallo : des opérations en cours pour le retrouver « sain et sauf »

Share on LinkedIn

Ce 22 novembre, soit trois jours après l’enlèvement d’Alhassane Diallo, opérateur économique de renom, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s’est exprimé par le biais d’un communiqué officiel. Ce rapt, survenu le 19 novembre 2024 aux environs de 19 heures, s’est déroulé près de la petite mosquée de Koloma Soloprimo, située à l’école primaire de la commune de Ratoma.

Dans son communiqué, le ministère a fermement condamné cet acte criminel qu’il qualifie d’intolérable, réitérant son engagement à tout mettre en œuvre pour le retrouver « sain et sauf ». Des forces de sécurité, renforcées par des équipes d’intervention spécialisées, sont déjà à pied d’œuvre pour mener des opérations sur le terrain. L’objectif est non seulement de localiser Alhassane Diallo, mais aussi d’interpeller les auteurs de cet acte afin de les traduire devant la justice.

Le ministère a appelé la population à faire preuve de vigilance et à collaborer activement avec les autorités compétentes dans le cadre des enquêtes en cours. « La sécurité des citoyens est notre priorité absolue, et nous ne ménagerons aucun effort pour garantir la paix et l’ordre public », précise le communiqué.

Dans cette optique, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a mis à la disposition des citoyens deux numéros verts pour signaler tout acte suspect ou fournir des informations utiles : 117, dédié à la lutte contre la criminalité, et 110 pour dénoncer les tracasseries policières et autres comportements déviants.

Cet enlèvement, qui intervient dans un contexte où les défis sécuritaires restent préoccupants en Guinée, soulève de nombreuses questions parmi les citoyens. L’absence de réaction immédiate des autorités après le rapt a suscité des critiques sur les réseaux sociaux, certains dénonçant un manque de réactivité des institutions. Le communiqué, publié trois jours après les faits, semble viser à rassurer l’opinion publique sur l’engagement des forces de sécurité.

Alors que les opérations se poursuivent pour retrouver Alhassane Diallo, la population reste suspendue aux prochaines annonces du ministère. Cet incident remet en lumière la problématique des enlèvements en Guinée et la nécessité pour les autorités de renforcer les dispositifs de sécurité pour protéger les citoyens.

Thierno Amadou Diallo