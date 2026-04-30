Élections : la DGE répond aux critiques et défend la transparence du processus

Accusée de partialité et de manque de transparence, la Direction générale des élections a pris la parole ce jeudi 30 avril. Face aux critiques du FRONDEG de Abdoulaye Yéro Baldé et du Bloc Libéral de Dr Faya Millimono, sa directrice générale a convoqué une conférence de presse pour rétablir les faits sur la gestion des candidatures aux prochaines élections législatives et communales.

« Il n’était pas question de répondre au courrier, mais d’apporter des clarifications tout en restant dans le cadre légal. Il faut rétablir les faits et comprendre ce qui s’est réellement passé », a-t-elle déclaré.

Revenant sur le calendrier de dépôt des candidatures, elle a expliqué que la date initialement prévue pour la clôture était fixée au 29 mars, mais qu’un report jusqu’au 3 avril a été accordé à la demande de plusieurs acteurs politiques. « Seule l’UDG avait déposé sa candidature à la date du 29. Si nous nous étions limités à cette date, elle aurait été la seule en lice. Nous avons prorogé jusqu’au 3 avril à la demande de certains leaders politiques, notamment Dr Lansana Faya Milimono et Yéro Baldé », a-t-elle précisé.

Selon la Directrice générale, la majorité des dossiers ont été déposés à la dernière minute, certains même sans preuve de paiement de la caution électorale, pourtant exigée par la loi.

« Beaucoup ont déposé sans caution. Pourtant, le code est clair : la caution doit être payée à J-55. Mais nous avons analysé les demandes reçues et tenté de réajuster dans l’intérêt de tous », a-t-elle indiqué.

La responsable de la DGE affirme également avoir rejeté des demandes de dérogation formulées par certains candidats en retard de paiement, estimant qu’une telle décision aurait créé une inégalité de traitement. « Je ne ferai pas de dérogation. Si je le faisais, ceux qui ont respecté les délais seraient les premiers à protester », a-t-elle martelé.

Sur la question de la fixation des cautions, point central des critiques, la Directrice générale a invoqué les dispositions légales encadrant le travail de la commission financière, tout en reconnaissant que certains représentants de candidats n’ont pas été associés au processus. Elle a cependant justifié cette situation par des contraintes pratiques et temporelles. « Il fallait travailler dans un délai très court, avec un nombre important de dossiers. La commission fait une proposition, mais c’est l’organe de gestion qui fixe, réduit ou augmente le montant de la caution », a-t-elle expliqué.

Djenab Touré a également dénoncé ce qu’elle qualifie de tentatives de décrédibilisation du processus électoral par certains acteurs politiques. « Il ne faut pas simplement chercher à saper ou à décrédibiliser le processus parce que vous n’avez pas été satisfait. Il faut prouver les irrégularités », a-t-elle martelé.

Sur les accusations de violation des règles d’inéligibilité, elle a rappelé les limites du rôle de la DGE. « Ce qui intéresse la DGE, c’est d’avoir un document administratif. Je ne peux pas obliger un candidat à faire une déclaration publique », a-t-elle fait savoir.

Par ailleurs, la Directrice générale s’est voulue rassurante quant à la suite du processus électoral. « Le processus est en marche. Nous allons sortir les listes définitives conformément aux arrêts rendus. Nous sommes en paix avec nous-mêmes », a-t-elle conclu.

Malgré ces explications, le climat reste tendu entre la DGE et certains partis politiques, laissant présager de nouveaux épisodes de contentieux électoraux dans les jours à venir.

Aminata Camara