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Guinée : la HAC lève les sanctions contre certains médias et journalistes

Par LEDJELY.COM

Dans une décision rendue publique ce 30 avril 2026 à Conakry, la Haute Autorité de la Communication (HAC), l’instance de régulation a procédé à la levée de la suspension qui frappait certains organes de presse et professionnels des médias.

Sont concernés par cette mesure : l’émission « Guinée Today » diffusée sur Télé 24, la chaîne privée Kaback TV, ainsi que Africa 24, qui retrouve par la même occasion sa place dans le bouquet Canal+ Guinée. Côté journalistes, André Gaston Morel, Aboubacar Diallo et Sékou Bah voient également leurs sanctions levées.

Selon la HAC, cette décision fait suite à un examen favorable des recours gracieux introduits par les médias et journalistes concernés. L’institution évoque également les engagements pris par ces derniers pour se conformer aux règles professionnelles, dans un contexte marqué par une double symbolique : la célébration de la Fête internationale des travailleurs et de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

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