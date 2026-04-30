La DGE contre-attaque face aux accusations de Dr Faya : « Il n’est plus président du BL »

Ce jeudi 30 avril, la Direction générale des élections (DGE) a tenu une conférence de presse musclée. Sa directrice générale, Djenab Touré, a répondu point par point aux accusations d’irrégularités soulevées par le président d’honneur du Bloc Libéral Dr Faya Millimouno dans le cadre des préparatifs du double scrutin communal et législatif.

Face aux journalistes, elle a tenu à clarifier les procédures encadrant la réception et la validation des candidatures, rejetant catégoriquement toute mauvaise gestion du processus électoral. Plusieurs insuffisances avaient, selon elle, été relevées dans les dossiers soumis par certains partis.

Documents à l’appui, elle a recadré le Bloc Libéral sans détour.

« Je prends cette lettre qui date du mercredi 8 avril du BL. Ça c’est le huit, on a fini les dépôts le 03 à zéro heure. »Demande d’acceptation des dossiers de candidature déposés le trois. Il dit qu’il a déposé le trois (…) » Je le lis parce que je ne vais rien laisser pour qu’on s’explique devant l’opinion nationale et internationale, qu’on arrête de nous amuser. Vous écrivez un courrier le huit, vous dites que la loi dit que l’arrêt du dépôt de caution c’est le neuf, vous avez eu la possibilité, mais jusqu’au neuf, vous n’avez pas de caution. Si vous n’avez pas de caution, votre liste est rejetée. Et vous dites que nous sommes dans une situation irrégulière. Je veux que l’opinion analyse qui est dans la situation irrégulière dans ce cadre », a-t-il indiqué.

La directrice générale s’en est ensuite prise directement à Lansana Faya Millimono, estimant qu’il n’était plus habilité à parler au nom du Bloc Libéral depuis les changements survenus à la tête du parti.

« Deuxièmement, publiquement, vous avez fait un congrès. Vous avez démissionné, vous avez passé la main à un président du parti. Allons dans les textes de loi. Vous ne devrez plus parler publiquement, même si vous êtes un président d’honneur, au nom de ce parti. C’est Oumar Sanoh qui doit conduire le BL, mais pas docteur Lansana Faya Milimono. Je le dis et je le répète. J’ai encore le procès-verbal ici dans cette salle où il n’est plus président du BL », a-t-elle poursuivi.

Djenab Touré a enfin dénoncé ce qu’elle qualifie de tentative délibérée de décrédibiliser le processus électoral par des acteurs politiques insatisfaits, avant de conclure sur une note personnelle.

« Ce sont tous des amis, je parle d’eux aujourd’hui, on est amis c’est vrai, ils le savent, mais à un moment donné, il ne faut pas simplement chercher à décrédibiliser le processus parce que vous n’avez pas été satisfait. Si on doit vous satisfaire, on vous satisfait selon la loi. On ne prendra pas le peuple en otage. Moi je n’ai rien à chercher. 22 ans, je suis dans les élections, je peux partir aujourd’hui. Je pense que j’ai fait mes preuves dans ce pays-là, mais il ne faut pas désinformer », a-t-elle souligné.

La DGE a ainsi affiché une posture ferme et transparente, brandissant procès-verbaux et courriers pour couper court à toute polémique à quelques semaines du scrutin.

Aminata Camara