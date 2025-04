Gueckédou : le procureur frappe fort contre les excès de vitesse des motards

Au Tribunal de Première Instance (TPI) de Gueckédou, après la condamnation de Lancinet Traoré, citoyen accusé d’homicide involontaire suite à un accident de la circulation, le procureur de la République a pris des mesures fermes pour lutter contre les comportements dangereux des conducteurs de motos dans la préfecture.

Dans une note datée du 2 avril 2025, le procureur près du TPI de Gueckédou, Oumar Kadiatou Sylla, a instruit les différents services de maintien de l’ordre ainsi que les paramilitaires, incluant les douaniers et les éco-gardes de la préfecture, d’appliquer rigoureusement la décision du parquet interdisant les excès de vitesse et la surcharge des motos. Cette initiative vise spécifiquement les conducteurs de motos qui, par leur imprudence, sont responsables de nombreux accidents dans la région.

Cette décision fait suite à une série de cas tragiques d’accidents de la circulation où les conducteurs de motos, souvent en excès de vitesse et chargés au-delà de la capacité, ont causé des blessures graves et, dans certains cas, des pertes humaines. Le procureur a souligné que la sécurité routière est une priorité pour la justice et qu’il est impératif de prendre des mesures préventives pour éviter de nouvelles tragédies.

Oumar Kadiatou Sylla a également précisé que cette décision est destinée à sensibiliser non seulement les conducteurs de motos, mais aussi les autorités locales, afin de mettre en place des contrôles stricts et réguliers. Il a appelé les forces de l’ordre à redoubler de vigilance et à appliquer cette mesure sans compromis, notamment en organisant des patrouilles et des opérations de contrôle sur les routes principales de Gueckédou.

La situation préoccupante a également attiré l’attention des autorités locales et des responsables communautaires qui se sont engagés à promouvoir des campagnes de sensibilisation sur les dangers liés à la circulation à moto, en particulier en ce qui concerne la vitesse et le transport de charges excessives.

Lisez ci-dessous la décision du procureur concernant ces mesures :

Niouma Thèndan Kamadou Kamano, depuis Gueckédou