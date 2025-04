Déguerpissement à N’Zérékoré : la commune ne fléchit pas face aux résistances

Depuis sa prise de fonction il y a un mois, le nouveau président de la délégation spéciale de N’Zérékoré a lancé une vaste opération de déguerpissement des occupants des emprises et des chaussées du principal centre de négoce de la ville. Cette décision, prise par la commune, vise à désengorger la circulation pour les usagers. Cependant, les déguerpis, rencontrés ce mardi, se plaignent du manque de places disponibles à l’intérieur du marché, tandis que l’autorité communale reste déterminée à mener à bien cette opération.

« Nous vendons ici parce qu’il n’y a pas de place à l’intérieur du marché. Et on nous dit encore que nous ne pouvons pas vendre ici. Si nous reculons, d’autres commerçants viennent s’installer devant nous. Quand on nous demande de quitter ces lieux, nous voulons qu’on nous trouve un autre endroit pour vendre. Si cela est fait, le jour où nous serons retrouvés ici, ils pourront appliquer la loi. Mais ce qui est paradoxal, c’est que, quand nous voulons entrer dans le marché, les étalagistes à l’intérieur nous refusent. Où pourrons-nous vendre et nourrir nos familles ? Nous demandons à ce qu’on nous aide à trouver un lieu adapté », a déclaré Agathe Kpogomou, une des commerçantes affectées.

Interrogé sur cette problématique, Kalifa Traoré, le receveur de la commune, a précisé : « Tout le pourtour du marché est difficile à pratiquer. Cela nous a fait croire que les commerçants avaient laissé leurs places à l’intérieur pour venir occuper non seulement les emprises de la route, mais aussi la chaussée elle-même. Nous avions effectué des réquisitions pour libérer ces zones, mais ces réquisitions sont coûteuses. Nous avons constaté que les commerçants respectaient cette période, mais une fois la période de réquisition terminée, ils revenaient systématiquement sur les mêmes points. Cela devient une routine ».

Le receveur ajoute : « Il s’agit d’un argument que les vendeuses et occupants des emprises avancent pour justifier qu’il n’y a pas de place à l’intérieur. Il existe un administrateur du marché qui est en contact constant avec les commerçants et qui connaît bien la situation à l’intérieur du marché. Des tables, des boutiques et même des conteneurs restent inoccupés, car certains commerçants estiment qu’ils attirent moins de clients dans ces espaces. C’est pour cette raison qu’ils occupent les emprises et la chaussée. Pourtant, il y a suffisamment de places disponibles à l’intérieur du marché ».

Kalifa Traoré a également précisé que les boutiques abandonnées seront réaffectées à d’autres commerçants dans le besoin. « Les magasins laissés vacants seront attribués à d’autres personnes qui les exploiteront réellement », a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs souligné que toute gestion humaine mélangée avec des considérations politiques échoue, car elle vise souvent à plaire plutôt qu’à accomplir des actions concrètes. « Je ne pense pas que l’actuel président de la délégation spéciale agisse ainsi. Il répète souvent : “Pour faire des omelettes, il faut casser des œufs”. Mieux vaut qu’on dise de quelqu’un qu’il est rigoureux et qu’il travaille, que de chercher à plaire pour ne rien accomplir. Cette opération ira jusqu’au bout. C’est l’objectif et c’est aussi un défi », a-t-il assuré.

De son côté, le président de la délégation spéciale, N’yankoye Oscar Lamah, reste fermement engagé dans cette démarche. « Les choses changent et évoluent. Ce que la commune a commencé, c’est une initiative pérenne. Ceux qui veulent continuer à occuper les emprises ou la chaussée devront comprendre qu’aucun citoyen n’est au-dessus de la loi. Le marché est destiné aux commerçants, et la route aux usagers. Les marchands n’ont pas le droit de bloquer la circulation. Nous demandons à tout un chacun de respecter la loi, et ceux qui ne la respecteront pas devront en assumer les conséquences », a-t-il prévenu avec fermeté.

