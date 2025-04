L’UDG dément tout soutien à la candidature du général Doumbouya

L’Union Démocratique de Guinée (UDG) a formellement démenti son appartenance à la nouvelle coalition politique baptisée Alliance des Forces Patriotiques (AFP), qui affiche son soutien à une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle.

Créée il y a 24 heures, cette plateforme regroupe, selon ses initiateurs, 53 partis politiques. L’UDG d’Elhadj Mamadou Sylla a été citée parmi les membres signataires par certains médias.

Mais contacté ce jeudi par notre rédaction, Elhadj Dembo Sylla, cadre du parti, a dénoncé une usurpation :

« On conteste, on ne fait pas partie de cette coalition, on n’est pas signataire et on ne le sera pas. Nous n’étions pas présents, aucun représentant de l’UDG n’était dans la salle. Et on ne peut pas s’associer à cela. »

L’UDG appelle à plus de rigueur dans la communication politique et met en garde contre toute tentative d’associer son nom à des initiatives auxquelles elle n’a pas pris part.

Balla Yombouno