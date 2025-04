Cosa : le bail du marché tombe, les commerçants crient victoire

Le marché de Bantounka 1, situé à Cosa, a retrouvé son calme après des semaines de tensions. Ce mercredi 16 avril 2025, les commerçants ont célébré une victoire longtemps espérée : l’annulation pure et simple du bail contesté qui menaçait leur activité. Dans une ambiance festive, entre chants, danses et discours, ils ont exprimé leur reconnaissance au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya.

Le bras de fer opposant les commerçants aux autorités communales de Lambandji durait depuis plusieurs mois. En mars dernier, majoritairement des femmes, les occupantes du marché, avaient organisé une mobilisation massive pour dénoncer une tentative de déguerpissement, pointant du doigt un bail jugé illégal. Ils avaient interpellé publiquement le chef de l’État, espérant une réponse favorable à leur cause.

Et leur voix semble avoir été entendue. Lors du rassemblement de ce mercredi, les commerçants ont confirmé que le bail en question avait été déclaré nul et non avenu par les autorités compétentes.

« Ce bail n’avait aucune base légale. On nous a dit qu’il n’a jamais existé officiellement, c’était juste un arrangement entre individus, sans validation des autorités compétentes. Aujourd’hui, c’est un soulagement. On sent que le président est avec nous, qu’il est là pour défendre les citoyens, pas pour les écraser », a déclaré Ibrahima Diallo, les larmes aux yeux.

Cette victoire populaire, saluée par les riverains et les commerçants, marque un tournant dans les relations entre les citoyens et les pouvoirs locaux. Elle rappelle aussi que face à l’injustice, la mobilisation collective peut porter ses fruits.

Lamine Camara