Soutien au Général Mamadi Doumbouya : lancement du mouvement « WaMaLy AKha LaGuinée MaLy »

Dans une dynamique de soutien aux actions du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) et à la vision du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, un nouveau mouvement citoyen voit le jour à Conakry : « WaMaLy AKha LaGuinée MaLy » (traduction : aidons-le à aider la Guinée). Porté par l’ancien directeur national des Impôts Aboubacar Makhissa Camara, ce mouvement ambitionne de fédérer les énergies citoyennes autour de la refondation de l’État guinéen.

La cérémonie inaugurale s’est tenue ce vendredi 18 avril dans l’enceinte de la grande mosquée de Boulbinet, au cœur de la commune de Kaloum. Une lecture collective du Saint Coran a été organisée, marquant une volonté d’ancrer le mouvement dans des valeurs spirituelles fortes, en appelant à la paix, à la solidarité nationale et à la réussite de la transition en cours.

Prenant la parole devant un public composé de jeunes, de leaders religieux, de représentants des autorités locales et de figures politiques, Moussa Mao Camara, porte-parole du mouvement, a précisé les motivations de cette initiative.

« Nous sommes là pour saluer l’idéologie du Président bâtisseur, le général Mamadi Doumbouya, pour l’assister, l’accompagner, pour construire le pays. Aujourd’hui, nous avons décidé de faire cet événement, spirituel pour se confier au Tout-Puissant Allah, mais aussi se confier aux sages de la commune. Pour le moment, le mouvement n’est composé que des jeunesses de Kaloum et c’est notre première activité. Ce n’est pas comme ceux qui viennent profiter, parler au nom de la jeunesse de Kaloum. Vous savez, quand la jeunesse s’investit dans quelque chose, il n’y a pas de limite, on le fait avec plein de détermination, plein d’engagement et pleine de volonté, sans crainte, sans vexer », a-t-il indiqué.

En plus de soutenir les actions de la Transition, le mouvement se veut un canal d’expression des préoccupations populaires, notamment celles des quartiers souvent marginalisés. Le porte-parole a alerté sur les difficultés rencontrées par les habitants de Kaloum.

«À travers ce mouvement, nous allons lui faire entendre ce qui se dit dans les quartiers, les manquements, le cri de nos frères, de nos sœurs, de nos mères dans le bas quartier, et être un point pour lui pour remonter ses informations et essayer d’identifier les maux dont nous souffrons dans les différentes sociétés. On s’attend à ce qu’il soit à l’écoute, qu’il soit proche de nous ; pour ça, il faudra que nous essayions de faire un premier pas. Nous avons des cours communes qui n’ont pas de latrines. La commune souffre également de manque de terrain, de lieux de sport, de lieux de récréation et plein d’autres. Sous la direction d’Aboubacar Makhissa, nous comptons attirer l’attention de l’État sur nous avec une feuille de route bien définie », a-t-il soutenu.

Il a également souligné que cette mobilisation est portée par des jeunes engagés, sans agenda politique caché.

« Nous ne sommes pas là pour prendre la place de la jeunesse de Kaloum, mais pour incarner sa vraie voix. Celle qui agit avec détermination, sans crainte ni provocation », a-t-il déclaré.

La rencontre a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, dont le représentant du ministre de la Pêche, Aboubacar Touré, qui a exprimé son admiration pour le projet.

«Cet événement-là va permettre à ce que les jeunes de Kaloum et de toute la Guinée se retrouvent ensemble pour accompagner le président de la République dans son combat pour trouver les voies et moyens pour remettre notre pays sur la voie de développement. Aboubacar Makhissa, c’est l’un des jeunes de la Guinée qui, par son engagement personnel, a permis à ce que d’autres jeunes Guinéens de l’extérieur aient pu rejoindre notre pays pour servir la nation. Et donc nous ne pouvons que l’accompagner et je pense qu’il accompagne lui-même les idéaux du président Mamadi Doumbouya », dit-il.

Autre voix, l’honorable Gassim Bangoura a salué le caractère inclusif et apaisé de la rencontre.

«Nous avons prié pour la Guinée, nous avons prié pour les fils de la République, qui se trouvent en Guinée et à l’extérieur du pays, pour la paix, pour l’épanouissement et l’émergence de notre République. En tant que Guinéens, nous ne ferons que nous réjouir de cette situation, qui est vraiment une bonne idée pour la République et pour tous les fils de la République », a-t-il affirmé.

Selon ses initiateurs, « WaMaLy AKha LaGuinée MaLy » ne se limitera pas aux prières et aux discours. Une feuille de route stratégique serait déjà en cours d’élaboration. Elle inclura des projets concrets pour l’amélioration des conditions de vie à Kaloum, notamment :

La mise en place d’un observatoire citoyen pour relayer les préoccupations des populations ;

Des campagnes de sensibilisation sur la citoyenneté, la santé et l’éducation ;

La création d’activités sportives, culturelles et de formations professionnelles pour les jeunes.

Bien que le mouvement soit né à Kaloum, ses fondateurs aspirent à une implantation nationale. « L’idée, expliquent-ils, est d’unir les jeunes autour de valeurs communes : travail, responsabilité, foi et patriotisme ». Une série d’activités est prévue dans les semaines à venir pour mobiliser d’autres communes et régions du pays.

