Gestion des déchets : immersion de l’Union européenne dans la ZTT de Kissosso

À l’occasion de la Semaine de l’Europe, l’ambassadrice de l’Union européenne en Guinée, Jolita Pons, s’est rendue ce jeudi 8 mai 2025 dans la commune de Matoto, plus précisément à Kissosso, pour constater de près le fonctionnement de la chaîne de gestion des déchets. Cette visite de terrain s’inscrit dans le cadre du programme SANITA Villes Propres, soutenu par l’Union européenne et mis en œuvre par l’agence belge de coopération Enabel.

Dès 10 heures, la diplomate et sa délégation ont accompagné les équipes de la commune, les PME de pré-collecte et les autorités locales dans une vaste opération de sensibilisation auprès des ménages. L’objectif : expliquer le principe du pollueur-payeur, encourager les familles à s’abonner à un service de collecte, et insister sur la responsabilité collective.

« Il faut changer les mentalités par rapport aux déchets. Il faut une gestion responsable, et surtout de l’action. Chacun doit contribuer, car ce n’est pas seulement au gouvernement de résoudre ce problème. La commune a un rôle, mais chaque citoyen doit aussi s’impliquer », a souligné Jolita Pons.

Une opération symbolique de collecte a été menée dans les concessions. Gants aux mains, l’ambassadrice a ramassé des ordures aux côtés des PME et des agents communaux pour illustrer l’engagement nécessaire de tous.

« Nous sommes venus à Kissosso pour voir concrètement comment fonctionne la chaîne. Il y a la collecte par les PME dans les ménages, puis les centres de tri, et enfin le recyclage. Aujourd’hui, nous avons suivi tout le cycle : de la collecte à la valorisation », soutient-elle.

La délégation, dont certains membres circulaient à bord de tricycles, s’est ensuite rendue à la Zone de Transit et de Tri (ZTT) de Kissosso pour visiter la plateforme de tri, où les déchets sont séparés selon leur nature : plastiques, fer, canettes… Tout ce qui est valorisable est extrait, conditionné et préparé pour la vente à des industriels.

Moustapha Sanoh, gérant du centre de valorisation de Kissosso, a expliqué :

« Quand les PME arrivent, elles déversent les déchets sur la plateforme. On trie les plastiques, le fer, les canettes… ce sont des matières valorisables. En fin de journée, les plastiques sont envoyés au centre de recyclage, où ils sont de nouveau triés pour éliminer les résidus. Ces matières intéressent des industriels, notamment à Manéah ».

Il a ajouté que cette activité contribue à la mise en place d’une véritable économie circulaire.

« Il y avait des ménages qui ne savaient pas quoi faire de leurs déchets plastiques. Aujourd’hui, grâce au centre, ils les stockent chez eux et viennent les revendre. Cela leur procure un revenu », affirme-t-il.

Le plastique est racheté à 1 500 GNF le kilo, le fer à 1 000 GNF, et l’aluminium à 5 000 GNF. Le centre recycle plus d’une tonne de déchets par jour, avec dix employés permanents, et parfois plus de cent travailleurs mobilisés sur le terrain.

L’ambassadrice s’est dite impressionnée par l’engagement local :

« Ce que je retiens, c’est la volonté. Les PME sont actives, les ménages sont prêts avec leurs sacs, le chef de quartier est mobilisé. Tout fonctionne bien. Il faut continuer, car la gestion des déchets est aussi une question de santé publique. Il ne faut pas jeter les déchets dans les caniveaux ou dans la rue. Des solutions existent ».

Cette visite s’inscrivait dans le cadre des activités de la Journée de l’Europe, célébrée chaque 9 mai. Cette année, le choix de l’assainissement comme thème central n’est pas anodin.

« Nous avons voulu montrer que la coopération entre l’Union européenne et la Guinée est concrète. Elle améliore la vie quotidienne des citoyens. Nous allons poursuivre ce programme, car il répond directement à leurs préoccupations », a conclu Jolita Pons.

Thierno Amadou Diallo