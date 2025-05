Guirassy, Moriba, Seydouba : les Guinéens en feu en cette fin de saison européenne

La fin de saison est électrique pour les footballeurs guinéens évoluant en Europe. Entre lutte pour les places européennes et bataille pour éviter la relégation, les enjeux sont énormes. C’est le cas dans plusieurs stades week-end dernier.

Guirassy et Dortmund foncent vers l’Europe

Le Borussia Dortmund n’est plus qu’à un point d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Pour rester dans la course, les Jaune et Noir ont frappé fort en s’imposant 4-2 sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Un match spectaculaire : Frimpong ouvre le score à la 30e, Julian Brandt répond trois minutes plus tard, puis double la mise à la 43e. Adeyemi (73e) et Serhou Guirassy (77e) creusent l’écart avant que Hofmann ne réduise à 4-2 dans le temps additionnel. Mission presque accomplie pour le BVB !

Morgan Guilavogui tout près de l’exploit

Face à Francfort, Morgan Guilavogui a bien failli faire le bonheur de Guirassy. L’attaquant guinéen a marqué dès la 15e minute et avait déjà délivré une passe décisive à la 4e pour Saliakas. Mais Francfort est revenu au score grâce à Batshuayi (77e), après une ouverture éclair de Kristensen à la 1ère minute. Score final : 3-3.

Moriba étincelant avec le Celta Vigo

Ilaix Moriba a livré un match exceptionnel contre Séville. Le Celta Vigo, en pleine forme, s’est imposé 3-2. Moriba a ouvert le score dès la 19e, mais Gudelj a égalisé sur penalty dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. En seconde période, Mingueza (65e) puis Iglesias (90+1) ont fait trembler les filets. Mais Silas a sauvé l’honneur pour Séville à la 90+7. Une victoire précieuse pour les Sky Blues.

Seydouba Cissé veut rester en Liga

Déterminé à éviter la descente en Segunda, Seydouba Cissé a été décisif dans la victoire de Leganés face à l’Espanyol Barcelone (3-2). Cissé a ouvert le score à la 33e, suivi de Diomandé (41e). Malgré un but contre son camp de Kulumla (63e), Cabrela (79e) a scellé l’issue du match, même si Père Milla a réduit l’écart à la 90+8.

Mouctar Diakhaby et Valence en pleine renaissance

Après une période difficile, Valence enchaîne les succès. Face à Getafe, l’équipe de Mouctar Diakhaby n’a pas tremblé : victoire 3-0. Pepelu (8e), Diego Lopez (18e) et Hugo Duro sur penalty (37e) ont plié l’affaire dès la première période.

Touré solide malgré la défaite face à l’OM

En Ligue 1, Le Havre d’Abdoulaye Touré a été dominé par l’Olympique de Marseille (3-1), qui valide son billet pour la Ligue des champions. Touré, titulaire indiscutable, a joué l’intégralité du match. Buteurs : Gouiri (56e, 90+9), Soumaré (66e), et Greenwood (85e).

Bayo décisif en Belgique, Keita victorieux en Hongrie

En Belgique, Mohamed Bayo a brillé avec Antwerp en délivrant une passe décisive dans le succès 3-0 contre La Gantoise. En Hongrie, Naby Keita a joué quelques minutes lors de la victoire de Ferencváros contre Paksi (3-2), un match crucial entre le leader et son dauphin.

Lonceny Camara