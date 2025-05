Kankan : le corps d’un nouveau-né découvert parmi les ordures par un malade mental

Macabre découverte ce lundi 12 mai 2025 au marché Dibida, l’un des plus grands centres commerciaux de Kankan. Le corps sans vie d’un nourrisson a été retrouvé dans un tas d’ordures par un malade mental de passage, qui a immédiatement alerté les passants.

Déposé parmi les déchets nauséabonds, le corps a choqué plus d’un. Lanciné Camara, l’un des premiers à arriver sur les lieux, raconte :

« C’est un fou qui fouillait dans les ordures. Soudain, il a crié et nous a appelés, en disant qu’il y avait un corps. On s’est approchés et on a vu que c’était un bébé. On a immédiatement informé les responsables du marché et la police communale. Ils nous ont dit qu’un médecin légiste allait venir pour l’autopsie, mais jusqu’à maintenant, on attend. L’accès est toujours bloqué, car l’unique entrée passe par l’endroit où se trouve le corps ».

L’administrateur du marché, informé, affirme avoir pris les dispositions nécessaires : « Chaque jour, une équipe fait le tour du marché pour signaler d’éventuels incidents. Ce matin, ce sont eux qui nous ont alertés. En constatant qu’il s’agissait d’un nouveau-né, j’ai contacté les autorités compétentes et je suis allé moi-même chercher les agents de police. Une fois sur place, ils ont saisi le procureur, qui a donné des instructions », indique-t-il.

Ce drame relance une réalité inquiétante dans la région. À Kankan, les cas d’abandon de nouveau-nés ne sont pas rares. Certains évoquent un phénomène croissant, lié à des grossesses non désirées, souvent dissimulées, qui débouchent sur des actes désespérés. L’impunité qui entoure ce type de pratiques semble alimenter ce fléau silencieux.

Michel Yaradouno, depuis Kankan