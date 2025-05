Communication régionale : Mohamed Saliou Paye officiellement installé à N’Zérékoré

Le journaliste Mohamed Saliou Paye a été officiellement installé ce jeudi 15 mai 2025 dans ses fonctions de directeur régional de l’information et de la communication (DRIC) de N’Zérékoré. La cérémonie s’est déroulée en présence d’une délégation conduite par l’inspecteur général du ministère de l’Information et de la Communication, Ismaël Fanta Traoré, accompagné du directeur de cabinet du gouvernorat.

Lors de cette prise de fonction, les missions et les défis qui attendent le nouveau DRIC ont été clairement exposés. Ismaël Fanta Traoré a invité les professionnels des médias de la région forestière à soutenir et collaborer avec Mohamed Saliou Paye pour la réussite de sa mission.

À peine installé, le désormais ex-chef d’antenne de la RTG N’Zérékoré a exprimé sa gratitude aux autorités pour la confiance placée en lui.

« C’est avec un profond sentiment de reconnaissance et de responsabilité que je remercie Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, Président de la République, pour cette marque de confiance. Je m’engage à accomplir cette noble mission avec dévouement, loyauté et professionnalisme. Mes remerciements vont également au ministre de l’Information et de la Communication, M. Fana Soumah, pour m’avoir choisi parmi tant de journalistes », a déclaré Mohamed Saliou Paye.

Cette nomination intervient à un moment stratégique, alors que plusieurs échéances électorales se profilent en Guinée. Le nouveau directeur régional a souligné le rôle crucial que devront jouer les médias dans ce contexte.

« J’invite tous les médias publics et privés de Zaly à s’unir dans un esprit de professionnalisme, de responsabilité et de patriotisme à travers leurs micros et leurs plumes, afin de relever ensemble les défis à venir », a-t-il lancé.

Mohamed Saliou Paye a également appelé à un large soutien des autorités locales et des forces vives de la région.

« Pour réussir cette mission, j’en appelle à l’accompagnement des autorités administratives à tous les niveaux, mais aussi des leaders religieux, coutumiers, ainsi que de l’ensemble des populations de N’Zérékoré. C’est en unissant nos efforts que nous pourrons bâtir un environnement propice au développement durable de notre région », a-t-il souligné.

Pour rappel, Mohamed Saliou Paye a été nommé par décret ministériel rendu public le 14 mars dernier, au lendemain de l’immersion gouvernementale dans la région de N’Zérékoré.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré