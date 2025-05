Kagbelen : deux familles délogées dans un conflit de terrain

Deux familles ont vu leur quotidien bouleversé après une opération musclée liée à un différend foncier ce vendredi à Kagbelen, dans la préfecture de Dubréka. À l’origine du grabuge : des jeunes revendiquant la propriété du terrain sur lequel vivent ces familles depuis près d’une décennie.

Selon les informations recueillies, l’affaire traînait depuis un moment. Le terrain avait été acheté en 2014, et les familles s’y étaient installées en 2016. Mais récemment, de nouveaux membres de la famille vendeuse seraient revenus à la charge pour revendiquer la parcelle. La situation s’est envenimée ce 16 mai. « Ce matin, ils sont venus avec des jeunes, deux pick-up de la police, et même un minibus pour emporter nos affaires. Ils ont tout pris : objets personnels, portes, fenêtres, documents… Tout ! », témoigne Anata Barry, l’une des victimes, visiblement bouleversée.

Plus troublant encore, des agents des forces de l’ordre étaient présents mais, selon plusieurs témoins, ils n’auraient rien fait pour empêcher la scène. « On avait reçu une convocation le mois dernier. On y a répondu et on attendait que la justice tranche. Mais là, c’est comme si tout a été balayé d’un revers de main », ajoute-t-elle.

Dans son appel aux autorités, cette mère de famille demande que lumière soit faite sur ce qu’elle qualifie d’ « acte d’incivisme inadmissible ». « On vit dans une République. Il ne devrait pas être possible de se faire justice soi-même pendant que la police regarde. Nous demandons que l’État protège ses citoyens, sans distinction », lance-t-elle.

Pour l’instant, les jeunes mis en cause n’ont pas encore réagi publiquement.

Lamine Camara