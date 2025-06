Table ronde des hydrocarbures : une première édition marquée par des résolutions stratégiques

Les rideaux sont tombés ce vendredi 20 juin 2025 sur les travaux de la première table ronde des hydrocarbures, placée sous le thème : « Hydrocarbures en République de Guinée : leçons du passé, ambitions pour demain – bâtir une vision partagée, durable et souveraine du secteur des hydrocarbures ».

Une initiative du gouvernement guinéen portée par le Ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures. La cérémonie de clôture a été présidée par Bachir Camara, secrétaire général dudit ministère.

Durant trois jours, les participants ont échangé autour de thématiques majeures, à savoir :

L’exploration pétrolière : stratégies pour relancer la recherche

La sécurisation de l’aval pétrolier : approvisionnement, infrastructures, stockage et logistique

La régulation et la structuration du marché aval

Le gaz au cœur de la transition énergétique

Le financement du secteur pétrolier stratégies et partenariats

La réforme du cadre institutionnel du secteur

Selon Mina Bah, cheffe de cabinet du ministre de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, « parallèlement, des réflexions ont été menées pour poser les bases d’une réglementation. À l’issue des échanges intenses et fructueux au cours des panels, les ministres, spécialistes et experts issus de l’administration publique, du secteur privé et du monde scientifique se sont félicités de l’organisation de cette rencontre. Elle a permis de réunir l’ensemble des acteurs pour repenser l’avenir du secteur. Ils ont, d’une part, réaffirmé l’importance stratégique des hydrocarbures pour le développement économique et la souveraineté énergétique du pays. D’autre part, ils ont procédé à une évaluation structurée des défis actuels, notamment les contraintes liées à l’exploration, à l’approvisionnement, au stockage, à la régulation, à la transparence et à la gouvernance. Ils ont également formulé des recommandations claires, parmi lesquelles l’adoption d’un cadre législatif moderne, attractif et adapté au contexte national, ainsi que la mise en place d’un mécanisme de régulation indépendant et efficace », a-t-elle confié.

Dans son discours de clôture, prononcé au nom du ministre de l’Énergie en mission, le secrétaire général Bachir Camara a indiqué que les échanges ont permis de mieux cerner les enjeux auxquels la Guinée est confrontée dans le domaine des hydrocarbures.

« Ces interventions ont mis en exergue la nécessité impérieuse de diversifier notre économie, de valoriser nos ressources – actuelles ou potentielles – et de promouvoir le développement de ce secteur. Comme l’a souligné M. le Secrétaire général du ministère de l’Environnement, le secteur des hydrocarbures est porteur de potentiel, mais il requiert une attention particulière », a-t-il déclaré.

À cette occasion, il a exhorté les participants à mettre en œuvre les recommandations issues de cette table ronde, à poursuivre les échanges et à renforcer la collaboration entre les secteurs public et privé, afin de concrétiser le développement du secteur des hydrocarbures en Guinée.

« Nous savons également que les hydrocarbures constituent un levier essentiel pour la transformation de nos matières premières, dans un contexte où notre pays souffre d’un déficit à ce niveau. Encore une fois, merci pour votre participation active et votre engagement », a-t-il conclu.

Balla Yombouno