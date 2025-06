Me Mohamed Traoré kidnappé à son domicile par des hommes armés cagoulés

Revenu récemment du pèlerinage à la Mecque, l’avocat Mohamed Traoré a été enlevé à l’aube de ce samedi 21 juin 2025 à son domicile à Sonfonia par des hommes encagoulés et armés. Sa famille, sous le choc, témoigne d’une opération ciblée menée sans brutalité mais dans un climat de terreur.

Aux environs de 3 heures du matin, le calme du domicile de Me Mohamed Traoré, avocat connu et ancien bâtonnier, a été brisé par une intervention aussi rapide qu’inquiétante. Des hommes armés, encagoulés, se sont introduits dans la maison familiale pour y opérer un enlèvement ciblé.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, son épouse dont l’inquiétude est perceptible sur le visage raconte la scène :

« Ils avaient la photo de maître (Me Mohamed Traoré), ils ont sorti pour dire que c’est celui-ci qu’ils sont venus chercher. Et là, ils ont vu la photo de maître aussi suspendue, ils ont compris que c’était lui. C’est lui d’ailleurs, c’est lui et puis ils l’ont emmené ».

La famille n’a pas été brutalisée, mais la tension était palpable. Selon son épouse, seule leur fille aînée a tenté de s’interposer, sans succès.

« c’est seulement ma première fille qui a voulu insister pour ne pas qu’on emmène son père. Et puis j’ai voulu leur dire de quitter ici. Qu’ils ne veulent pas faire du mal à quelqu’un. Mais que si elle n’arrêtait pas, ce n’était pas bon », a-t-elle ajouté.

Un détail troublant : certains des ravisseurs portaient des pantalons militaires, et tout porte à croire, selon la famille, qu’il s’agirait de gendarmes. « Pour moi, ce sont des gendarmes qui sont venus », affirme la compagne de l’avocat.

Rien n’a été emporté, aucun mandat présenté, et la destination de Me Mohamed Traoré demeure inconnue. L’avocat était revenu à peine trois jours plus tôt de son pèlerinage à la Mecque, qu’il avait effectué dans la sérénité.

Il faut rappeler que d’autres activistes de la société civile, notamment Oumar Sylla (Foniké Menguè) et Billo Bah ont été enlevés et conduits dans une destination inconnue depuis un an. Depuis leurs proches et familles sont sans aucune nouvelle d’eux.

A suivre

