Calendrier scolaire : les grandes dates des examens enfin dévoilées

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, à travers l’Inspection générale de l’éducation, a décidé de revoir le calendrier scolaire pour l’année académique 2025-2026. Ce réaménagement vise à mieux structurer la fin de l’année et à harmoniser les différentes activités pédagogiques et administratives.

Dans une note officielle signée par l’Inspecteur général de l’éducation, Morlaye Yattara, les autorités ont tenu à rendre hommage à l’engagement des enseignants et encadreurs. Elles saluent notamment leur implication constante et leur sens du devoir depuis la rentrée scolaire.

D’après ce nouveau calendrier, les cours prendront fin le samedi 30 mai 2026 pour les cycles préscolaire, primaire et secondaire sur toute l’étendue du territoire national. Les compositions de fin d’année et les examens blancs sont programmés du 2 au 13 juin 2026.

Les examens nationaux, notamment l’entrée en 7ᵉ année, le BEPC et le baccalauréat, se dérouleront du 18 juin au 3 juillet 2026, une période décisive pour des milliers d’élèves à travers le pays.

Pour l’enseignement technique et professionnel, les épreuves pratiques des Écoles normales d’instituteurs (ENI) sont prévues du 4 au 13 mai 2026. Elles seront suivies des épreuves théoriques de sortie du 15 au 20 juin, puis des examens pratiques des autres écoles techniques du 22 au 27 juin 2026.

En outre, les inscriptions en ligne pour le concours d’entrée dans les établissements techniques et professionnels se feront du 13 juillet au 29 août 2026, tandis que les épreuves sont annoncées du 14 au 19 septembre 2026.

Siby