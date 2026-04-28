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Attaques au Mali : Conakry affiche une solidarité ferme et appuyée

Par LEDJELY.COM

Le gouvernement guinéen est sorti de sa réserve ce lundi 27 avril pour condamner avec vigueur les attaques terroristes ayant endeuillé plusieurs villes maliennes. Entre émotion, indignation et message politique, Conakry réaffirme un soutien sans ambiguïté à Bamako dans un contexte régional sous tension.

Dans un communiqué officiel rendu public à Conakry, les autorités guinéennes disent avoir appris avec « une profonde émotion et une vive indignation » les attaques survenues le samedi 25 avril 2026 en République du Mali. Des assauts qui ont fait de nombreuses victimes, plongeant une nouvelle fois le pays dans le deuil.

Face à ce drame, le gouvernement guinéen ne s’est pas contenté d’un message protocolaire. Il a tenu à rappeler « les liens historiques fraternels » qui unissent les peuples guinéen et malien, soulignant une solidarité qui dépasse le cadre diplomatique pour s’inscrire dans une proximité presque organique entre les deux nations.

Dans cette dynamique, Conakry affirme que les plus hautes autorités du pays ont rapidement établi un contact étroit avec leurs homologues maliens dès les premières heures ayant suivi les attaques, signe d’une réactivité diplomatique assumée.

Au nom du peuple, les autorités ont adressé leurs « condoléances les plus attristées » au peuple malien ainsi qu’au président de la transition, le général Assimi Goïta. Une pensée particulière a été exprimée à l’endroit du général Sadio Camara, dont la disparition dans ces circonstances tragiques marque un coup dur pour l’appareil sécuritaire malien.

Au-delà de l’émotion, la Guinée insiste sur un message de résilience. Elle souhaite un prompt rétablissement aux blessés et réaffirme une « solidarité indéfectible » envers le Mali, dans une région ouest-africaine de plus en plus confrontée à la menace terroriste.

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