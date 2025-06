Affaire Me Mohamed Traoré : le Parquet général «condamne» et annonce une enquête

Dans un communiqué officiel publié ce lundi 23 juin 2025, le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry a réagi à l’enlèvement suivi de violences infligées à Me Mohamed Traoré, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée. Une affaire qui continue de susciter une vive émotion dans le pays.

Face à cet acte d’une extrême gravité, le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry a brisé le silence ce lundi 23 juin à travers un communiqué solennel. Il y exprime sa « profonde consternation » et condamne fermement ce qu’il qualifie de « grave atteinte aux droits fondamentaux ».

Dans ce même document, le Parquet assure que « des instructions ont été données aux services compétents pour faire toute la lumière sur cet enlèvement », et promet que « les auteurs, co-auteurs et complices seront identifiés et poursuivis conformément à la loi ».

COMMUNIQUÉ DU PARQUET GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE CONAKRY

Le Parquet Général près la Cour d’appel de Conakry exprime sa profonde consternation suite à l’enlèvement et aux violences subies dans la nuit du 20 au 21 Juin 2025, par maître Mohamed Traoré, avocat à la cour et ancien bâtonnier.

Selon les premières informations, il aurait été enlevé chez lui par des individus inconnus, emmené dans un endroit isolé, et soumis à des actes de violences graves, y compris des coups et des menaces de mort.

Ces événements portent atteinte à la dignité humaine et à la sécurité des Avocats, ce qui suscite une réaction légitime au sein de la communauté judiciaire.

1. Sur l’action judiciaire engagée

Dès qu’il a été informé, le Parquet général a agi le même jour et ce, conformément à ses responsabilités en instruisant, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dixinn, territorialement compétent, d’ouvrir une enquête approfondie sur les faits, ce qui fut fait.

2. Sur la position du Parquet Général concernant l’Assemblée du Barreau

Le Parquet Général a pris acte des résolutions adoptées par l’Assemblée générale extraordinaire du Barreau de Guinée, tenue ce lundi 23 juin 2025 dans l’enceinte de la Cour d’appel de Conakry.

Il souligne l’importance du dialogue entre les institutions judiciaires et le barreau tout en précisant toutefois pour des raisons évidentes de décorum judiciaire, le Parquet Général n’est pas en mesure de recevoir simultanément tous les avocats dans son bureau en raison de leur nombre. Cependant, il est ouvert à rencontrer une délégation restreinte du conseil de l’ordre.

3. Appel à l’unité de la famille judiciaire:

Dans ce contexte difficile, le Parquet Général affirme sa solidarité au barreau et rappelle que la justice ne tolérera aucune violence contre ses membres. Il appelle à l’apaisement et au respect des procédures légales pour garantir l’intégrité de la justice et de la République.

Le parquet Général reste engagé dans le dialogue et la coopération, tout en respectant les principes de légalité et d’indépendance.

Fait Conakry le 23 Juin 2025

LE PROCUREUR GENERAL

FALLOU DOUMBOUYA