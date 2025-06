Cas de fraudes au Bac : le MEPU-A promet des sanctions contre les fraudeurs

Lancé hier lundi sur toute l’étendue du territoire national, le baccalauréat unique session 2025 a été entaché par plusieurs cas de fraudes, notamment à Conakry et dans certaines préfectures de l’intérieur du pays. Dans un communiqué publié ce mardi 24 juin sur sa page Facebook, le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) a assuré que les auteurs de ces actes et leurs complices seront poursuivis et traduits en justice.

« Nous déplorons très malheureusement plusieurs cas de fraudes et tentatives de fraudes au moyen de téléphones portables et de groupes WhatsApp dans les préfectures de N’Zérékoré, Guékédou, Lola, Mamou, Kankan, ainsi que dans la zone spéciale de Conakry », peut-on lire dans le communiqué.

Le ministère affirme que des mesures strictes seront prises à l’encontre des coupables, réaffirmant sa volonté de garantir l’intégrité du système éducatif guinéen.

« Le MEPU-A rassure que ces fraudeurs et leurs complices seront traduits devant la justice et répondront de leurs actes », promet le département.

Tout en condamnant ces pratiques, le département a salué l’engagement des acteurs impliqués dans l’organisation des examens. Il les encourage à faire preuve de davantage de vigilance pour préserver la crédibilité de ces évaluations nationales.

« Il félicite chaleureusement l’ensemble des acteurs sur le terrain et les invite à plus de vigilance et de détermination pour barrer la route à tous les mécanismes de fraude visant à compromettre la crédibilité des examens », souligne le ministère.

Balla Yombouno