Journées de la Planification et de la Coopération internationale : le Premier ministre lance la première édition

Le Premier ministre Amadou Oury Bah a présidé, ce mercredi 25 juin 2025, la cérémonie du lancement des travaux de la première édition des Journées de la Planification et de la Coopération internationale. Cette initiative du Ministère du Plan et de la Coopération internationale s’inscrit dans la continuité des efforts de modernisation de l’administration, de mobilisation des ressources et de suivi des politiques publiques entrepris ces dernières années.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des représentants des institutions diplomatiques accrédités en République de Guinée.

Durant deux jours, des experts guinéens et étrangers partageront leurs expériences autour des grandes priorités nationales :

La planification du développement ;

La mobilisation des ressources ;

La coopération technique et financière ;

La gouvernance des données ;

L’efficacité de l’action publique ;

Des panels thématiques seront également organisés autour des sujets suivants ;

Le rôle de la planification stratégique dans le développement économique et social ;

Coopération internationale : mobilisation des ressources dans le nouveau contexte mondial ;

Diffusion des données de rebasage et migration des comptes nationaux (INS).

Kristelle Youness, Coordinatrice résidente du Système des Nations Unies, a rappelé que dans le contexte actuel, la planification représente une promesse : celle de ne pas naviguer à vue, de transformer une ambition nationale en trajectoire collective, et de concrétiser une vision en actions tangibles.

« Ces journées qui nous réunissent ne sont pas seulement une rencontre d’experts. Elles sont une déclaration d’intention. Elles témoignent de la volonté de la Guinée de penser son avenir, de le planifier, de le financer et de le bâtir en coopération. Vous pouvez compter sur le Système des Nations Unies et ses partenaires. Nous sommes aux côtés du gouvernement, des communautés, du secteur privé et de la société civile, avec une seule mission : accompagner la Guinée vers une transformation durable, inclusive et souveraine. Car oui, le développement est une responsabilité partagée », a-t-elle indiqué.

Dans sa communication, le Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, Ismaël Nabé, a souligné que c’est la toute première fois que la République de Guinée organise un cadre d’échange national et international spécifiquement dédié à la planification stratégique et à la coopération internationale.

« Ces journées sont placées sous le sceau de l’espoir, de la rigueur et de l’engagement collectif. Nous ne parlons pas de la planification comme un simple exercice technique enfermé dans des rapports, mais comme un acte de foi dans l’avenir. Une planification rigoureuse, inclusive, ancrée dans la réalité de notre pays et éclairée par une vision globale. Nous parlons de coopération, non pas comme une simple assistance, mais comme un partenariat stratégique équitable et gagnant-gagnant. Nous devons nous interroger ensemble, chers amis : comment faire de la planification un outil de transformation complète ? Comment structurer des projets à fort impact social ? Comment mobiliser plus efficacement les financements extérieurs ? Et comment intégrer l’innovation, la jeunesse et le secteur privé dans une dynamique collective ? », a-t-il soutenu.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Amadou Oury Bah a tenu à distinguer le programme minier de Simandou, du programme Simandou 2040, en précisant que ce dernier constitue le programme stratégique de la République de Guinée pour l’émergence.

« Le programme minier de Simandou est une chose, et le programme Simandou 2040 en est une autre. Il s’agit du programme national pour aller vers l’émergence. D’où la nécessité d’assurer une planification efficace, une anticipation rigoureuse, ainsi qu’une étude approfondie du terrain, des populations, de leurs espoirs et de leurs attentes. C’est pourquoi le président de la République a instruit l’ensemble des membres de son gouvernement à avoir une vision claire de la réalité sur le terrain, à rester en contact direct avec les populations à la base, et à parcourir régulièrement le pays dans le cadre d’immersions, non pas simplement à travers des voyages touristiques visant à admirer la beauté de notre pays, ses diversités géographiques, la savane, la forêt, les montagnes, la Basse-Côte… Nous ne voulons pas être un pays uniquement axé sur les ressources minières. Il est impératif de planifier, d’anticiper et de répondre concrètement aux attentes des populations », a-t-il déclaré.

Enfin, Amadou Oury Bah a réaffirmé l’engagement du gouvernement à tirer pleinement parti des conclusions issues de ces journées, dans un esprit de responsabilité et de rigueur.

Balla Yombouno