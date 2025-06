Technologie : Lancement de la 2e édition du Grand Prix ANSUTEN

La ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, a lancé ce mercredi 25 juin 2025 la deuxième édition du Grand Prix ANSUTEN de la Tech et de l’Innovation. Portée par l’Agence nationale du Service universel des Télécommunications et du Numérique (ANSUTEN), cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme présidentiel Simandou 2040, qui vise à faire du numérique un pilier stratégique du développement guinéen.

Placée sous le thème : Simandou 2040, la cérémonie d’ouverture a réuni plusieurs acteurs de l’écosystème numérique national et international : membres du gouvernement, représentants d’institutions publiques et privées, partenaires techniques et financiers, ainsi que jeunes innovateurs.

Dans son allocution, le directeur général de l’ANSUTEN, Gaoussou Sougoulé, a souligné que le Grand Prix ANSUTEN ne se limite pas à un concours, mais constitue un véritable levier de transformation pour le pays.

« Notre ambition est claire : faire du numérique un pilier central du développement économique et social de la Guinée. Le Grand Prix devient un outil opérationnel au service du programme Simandou 2040 », a-t-il indiqué.

Poursuivant, Gaoussou Sougoulé, a souligné que « cette édition s’inscrit dans la continuité de ce talent avec une dimension encore plus stratégique. Elle s’aligne directement sur les actes de transformation du Simangou 2040. Ce programme ambitieux promet une Guinée plus compétitive, connectée et souveraine technologiquement, en catalysant les investissements dans les infrastructures, les talents et l’innovation», a-t-il poursuivi.

Rappelant le succès de la première édition avec 139 projets soumis dont 12 % portés par des femmes, et des candidats issus de six pays (la Guinée, le Maroc, le Bénin, le Togo, la France et le Canada), le directeur de l’ANSUTEN a mis en lumière les retombées concrètes : incubation de start-up, participation à Vivatech (France) et Gitex Africa (Maroc), financement de projets à hauteur de 2,45 milliards GNF.

Cette deuxième édition introduit une nouveauté majeure : le Prix féminin de l’innovation, aux côtés du Prix jeune entrepreneur, du Prix start-up et du Prix de la recherche. Chaque lauréat bénéficiera d’un soutien financier allant jusqu’à 200 millions GNF, d’un accompagnement technique à hauteur de 300 millions GNF, et d’un accès privilégié à des réseaux d’experts et événements internationaux.

Pour la ministre Rose Pola Pricemou, ce concours symbolise l’engagement de l’État à créer un environnement propice à l’éclosion des talents guinéens.

« À VivaTech Paris, les projets guinéens ont impressionné les investisseurs. La Guinée a des idées, du talent, de l’audace. Ce Grand Prix est une vitrine stratégique, un levier de crédibilité et un tremplin vers l’international », a-t-elle soutenu.

Selon la ministre, « notre ambition numérique s’inscrit dans une vision structurée. En avril 2024, nous avons lancé une feuille de route smart pour digitaliser notre administration, former des jeunes aux métiers du numérique, renforcer notre résilience infrastructurelle et développer des contenus locaux porteurs de valeur. Le programme Simandou 2040, pilier de la stratégie présidentielle, ne pourra réussir sans intelligence locale, sans innovation, sans numérique. Et cette intelligence existe ici, en Guinée, parmi nous », a-t-elle affirmé.

L’édition 2025 du Grand Prix ANSUTEN se tiendra en marge de la Semaine du Numérique de Guinée, prévue du 5 au 7 novembre 2025, à Conakry. L’événement vise à attirer des acteurs majeurs de la tech mondiale, renforçant ainsi la visibilité de la Guinée sur la scène numérique internationale.

À noter que les inscriptions sont ouvertes du 25 juin au 6 août 2025 via le Portail de l’Innovation ANSUTEN.

Plus qu’un concours, le Grand Prix ANSUTEN est une tribune d’expression pour la jeunesse, un accélérateur d’idées innovantes et un moteur d’inclusion numérique. Il s’inscrit pleinement dans la vision des autorités, de bâtir une Guinée moderne, souveraine technologiquement et compétitive à l’échelle continentale.

N’Famoussa Siby