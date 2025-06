Boké : un commissariat spécial des Mines et Carrières pour mieux encadrer le secteur extractif

La région de Boké vient de franchir un nouveau cap dans la régulation de son secteur minier. Ce mercredi 25 juin 2025, les nouveaux commissaires spéciaux des Mines et Carrières ont été officiellement installés dans leurs fonctions lors d’une cérémonie tenue dans les locaux du commissariat central de la police. L’événement a mobilisé autorités civiles, militaires et acteurs du secteur minier. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la refondation engagée par les autorités de la transition au sein des forces de défense et de sécurité. Objectif : renforcer la surveillance, la régulation et la sécurité autour des sites miniers, souvent marqués par des infractions et exploitations clandestines.

Dans son discours d’ouverture, le commissaire divisionnaire Moussa Camara, également commissaire central de Boké, a expliqué l’importance de ce nouveau dispositif.

« Le Commissariat spécial des Mines et Carrières vise à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des unités d’intervention, en matière de contrôle et de suivi des mouvements sur les sites miniers », a-t-il expliqué.

De son côté, le Directeur régional de la Police, Moriba Théa, a lancé un appel aux sociétés minières pour qu’elles coopèrent pleinement avec les autorités nouvellement en place. Il a également exhorté les commissaires à faire preuve de professionnalisme et de loyauté dans l’exercice de leurs fonctions.

Le nouveau Commissaire spécial des Mines et Carrières de Boké, Lamine Tantchia Camara, a détaillé les missions de son service.

« Ce commissariat a pour rôle de veiller au respect de la réglementation, de lutter contre toutes les infractions, de sécuriser le personnel et les installations des sociétés minières, et de diligenter les procédures contre les exploitants clandestins », a-t-il déclaré.

Présent à la cérémonie au nom du préfet, le directeur préfectoral du Commerce, Mory Adama Koné, a sollicité l’appui des autres services de sécurité pour accompagner ce nouveau dispositif. Il a également invité la population à collaborer avec les autorités et à respecter les règles en vigueur.

La création de ce commissariat spécial répond à une nécessité pressante : encadrer un secteur minier stratégique pour l’économie du pays, mais souvent miné par l’illégalité. Elle marque une volonté de mieux protéger les ressources et les populations riveraines.

Mamadou Bah, depuis Boké