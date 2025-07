UFDG : « Nous gouvernerons ce pays avec Cellou Dalein Diallo » (S. Konaté)

À deux jours de son congrès électif initialement prévu le 6 juillet 2025, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a annoncé une suspension de l’événement. Face à ce qu’elle considère comme une entrave à ses activités politiques, l’UFDG a décidé de saisir la Cour suprême afin de contester les décisions du Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation. Une posture de fermeté assumée, selon le parti, dans le respect des voies légales, malgré les tensions croissantes.

Dans une adresse aux militants, Souleymane Souza Konaté, responsable de la cellule de Communication du parti, a tenu à justifier cette suspension, tout en appelant à la résilience.

« Nous vous devons des comptes. C’est pourquoi nous vous avons écoutés durant de nombreux jours. Aujourd’hui, nous comprenons votre amertume, votre frustration et votre désir d’en découdre, surtout face aux abus, aux nombreuses violations graves et répétées des droits et libertés fondamentales, aux enlèvements et aux disparitions, le tout sur fond d’une volonté manifeste de détruire l’UFDG et, avec elle, des décennies de sacrifices. Pour être honnêtes, la Direction nationale a pris une décision précieuse et sage. Vous en serez informés très bientôt. Cette décision n’est motivée ni par la peur, ni par la faiblesse, ni par un manque de stratégie », a-t-il précisé.

Ainsi, en misant sur le terrain judiciaire, le parti espère obtenir gain de cause tout en mobilisant ses bases autour d’un discours de résistance politique. Malgré les circonstances du moment, le parti dirigé par l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo lorgne toujours le fauteuil présidentiel.

« Nous connaissons la nature du régime et savons que, dans toutes les batailles, ce n’est pas celui qui attaque le premier qui assure la victoire. Il faut connaître l’adversaire, ses stratégies, ses forces et ses faiblesses, et identifier le moment opportun pour agir. En tant que légalistes, nous épuiserons toutes les voies de recours possibles. Ce qui est certain, c’est que malgré les apparences, quelles que soient les machinations, nous gouvernerons ce pays, avec à sa tête notre guide, El Hadj Cellou Dalein Diallo», a-t-il conclu.

N. Siby