« C’est votre Constitution » : Bah Oury s’adresse aux Guinéens

Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a pris la parole ce jeudi pour annoncer le lancement officiel de la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle Constitution. Dans une adresse à la Nation, ce jeudi 10 juillet 2025, il a insisté sur l’importance de ce texte fondateur qui, selon lui, doit être compris, discuté et approprié par tous les citoyens.

« C’est votre Constitution », a martelé le chef du gouvernement, soulignant que ce projet n’est pas l’affaire d’une élite ou d’un cercle restreint d’experts. Il s’agit, dit-il, d’un contrat social qui engage chaque Guinéen, où qu’il se trouve.

Pour la première fois dans l’histoire constitutionnelle du pays, le texte sera traduit dans les principales langues nationales et diffusé sur plusieurs canaux : radios communautaires, réseaux sociaux, lieux de culte, marchés et quartiers populaires. « Comprendre la Constitution est un droit, s’en approprier est une force », a affirmé Amadou Oury Bah, insistant sur le lien fondamental entre démocratie et information citoyenne.

Le Premier ministre a mis en lumière les grands axes du projet : la garantie des libertés, la reconnaissance des droits économiques et sociaux, et la valorisation des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap, ainsi que des Guinéens de la diaspora. Il a aussi insisté sur l’importance accordée à la protection de l’environnement, à la diversité linguistique et culturelle, et à l’égalité des chances.

« L’école, la santé, le logement, la sécurité ne sont pas des privilèges, ce sont des droits », a-t-il martelé, appelant à une lecture collective et critique du texte.

À quelques semaines du référendum prévu pour le 21 septembre prochain, le chef du gouvernement a lancé un appel direct aux citoyens, en particulier aux jeunes et aux femmes, pour qu’ils s’emparent du débat constitutionnel. Il a également sollicité l’implication des leaders religieux, coutumiers et communautaires dans cette démarche d’appropriation.

« Femmes de Guinée, votre véritable place à travers ce texte constitutionnel est reconnue et valorisée. Citoyens de toutes les régions et préfectures, de tous les villages et quartiers, votre voix compte. Guinéens de l’étranger, votre lien avec la patrie est respecté et protégé. Leaders religieux, coutumiers, coordinateurs régionaux, votre rôle est fondamental. Vous êtes les relais de ce message de paix et de responsabilité », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Amadou Oury Bah a lancé une invite à toutes les couches de la population guinéenne à s’enquérir du contenu de la Constitution « Lisez, écoutez, parlez-en autour de vous, posez des questions, formez vos opinions sur ce qui vous est proposé. La Guinée mérite une constitution comprise par tous, partagée par tous, respectée par tous. La Guinée mérite une Constitution comprise par tous, partagée par tous, respectée par tous », a-t-il conclu.

N’Famoussa Siby