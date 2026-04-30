AGL en Guinée au SIMICG 2026 : un partenaire stratégique des infrastructures logistiques au service de l’ambition minière nationale

Dans le cadre de la promotion de la plateforme logistique et du port sec de Kagbelen, le Groupe AGL en Guinée, à travers Conakry Terminal, a pris part à la deuxième édition du Salon International des Mines et Carrières de Guinée (SIMICG), qui s’est tenue du 17 au 18 avril 2026 à Conakry. Ce rendez-vous de référence a rassemblé les principaux acteurs du secteur minier, des infrastructures et de la logistique autour des enjeux stratégiques liés au développement du secteur extractif en Guinée et dans la sous-région.

À cette occasion, Emmanuel MASSON, Directeur Général de Conakry Terminal, est intervenu en tant que panéliste lors de la session consacrée au thème : « Chemin de fer, ports, logistique et corridors miniers : construire les infrastructures du futur à l’ère de Simandou 2040 ». Son intervention a mis en lumière le rôle central et complémentaire des infrastructures portuaires et des plateformes logistiques dans la structuration de corridors miniers performants, durables et compétitifs, en parfaite cohérence avec les ambitions portées par le projet structurant Simandou 2040.

Le Directeur Général a notamment présenté les projets d’extension des infrastructures de Conakry Terminal, ainsi que le déploiement de solutions logistiques innovantes destinées à accompagner la montée en puissance des activités minières et à répondre aux exigences croissantes du secteur en matière de fluidité, de sécurité et de fiabilité.

Parmi les initiatives phares présentées, la plateforme logistique de Kagbelen s’impose comme un maillon structurant de la chaîne logistique nationale. Véritable interface entre le port et l’hinterland minier, elle contribue à l’optimisation des opérations de stockage et de transit, à la décongestion des installations portuaires, à l’amélioration de la desserte des zones minières et au renforcement de la performance globale des chaînes d’approvisionnement.

En parallèle des panels, Conakry Terminal a également marqué sa présence à travers un stand institutionnel animé par ses équipes commerciales. Cet espace d’échanges a permis aux visiteurs, partenaires et opérateurs miniers de découvrir l’ensemble des solutions portuaires et logistiques proposées par le Groupe, ainsi que l’accompagnement sur mesure développé pour les projets miniers et de carrières, de la phase de conception à l’exploitation.

À travers cette participation, Conakry Terminal et AGL Guinée réaffirment leur positionnement en tant qu’acteurs stratégiques de la chaîne logistique en Guinée et leur engagement à contribuer activement à la construction d’infrastructures modernes, intégrées et durables, au service du développement économique du pays.

« À l’ère de Simandou 2040, la performance et la compétitivité du secteur minier reposent sur la mise en place d’infrastructures intégrées, modernes et résilientes. Conakry Terminal et AGL Guinée entendent pleinement jouer leur rôle dans cette dynamique aux côtés de l’État et des partenaires du secteur » a déclaré Emmanuel MASSON, Directeur Général de Conakry Terminal.

A propos de AGL Guinée et de Conakry Terminal

AGL Guinée est un acteur majeur de la logistique, du transport et du transit en République de Guinée. Conakry Terminal, filiale du Groupe AGL et opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry, et joue un rôle clé dans la fluidité des échanges commerciaux. Engagées dans une démarche sociétale responsable, AGL Guinée et Conakry Terminal mènent chaque année des initiatives solidaires au bénéfice des populations.

Contact presse :

Fodé DIAOUNE : Responsable Régional Communication & RSE Guinée – Sierra Leone – Libéria

fode.diaoune@aglgroup.com – T +224 621 08 92 22