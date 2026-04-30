Abdoulaye Maïga : « Nous ne céderons pas à la peur »

Lors des funérailles nationales du Général d’armée Sadio Camara ce jeudi 30 avril, le Premier ministre malien, Général de Division Abdoulaye Maïga, a rendu un hommage appuyé à une figure majeure de l’appareil sécuritaire, saluant un « compagnon d’armes » tombé « en martyr » au service de la Nation.

Dans une oraison funèbre, prononcée en présence du président de la Transition Assimi Goïta et de plusieurs hautes personnalités, le chef du gouvernement a décrit la disparition du ministre de la Défense comme une perte nationale aux répercussions bien au-delà des frontières du Mali.

Né en 1979 à Kati, Sadio Camara a gravi tous les échelons de l’armée malienne jusqu’à être élevé, à titre posthume, au grade de Général d’armée. Formé au Mali et à l’international, notamment en Chine et aux États-Unis, il s’est illustré sur plusieurs théâtres d’opérations, notamment dans le nord du pays, devenant une figure centrale de la lutte contre l’insécurité.

Le Premier ministre a insisté sur le rôle déterminant du défunt dans la reconstruction de l’outil de défense nationale, dans un contexte marqué par la crise sécuritaire depuis 2012. Selon lui, le Général Sadio Camara incarnait « la résilience, la rigueur et la fidélité à l’intérêt national », contribuant activement à la montée en puissance des forces armées maliennes.

Au-delà de l’hommage, le discours a pris une dimension politique et mobilisatrice. Le chef du gouvernement a appelé à une « union sacrée » pour faire face aux menaces sécuritaires, dénonçant les « ennemis intérieurs et extérieurs » qui chercheraient à déstabiliser le pays.

« Nous ne céderons pas à la peur », a-t-il martelé, invitant les forces de défense et la jeunesse malienne à poursuivre le combat engagé pour la souveraineté nationale.

Décrit comme un homme intègre, discret et profondément engagé, Sadio Camara laisse l’image d’un dirigeant déterminé, surnommé « la force tranquille ». Pour les autorités, son héritage doit servir de référence aux générations futures.

« Le Mali est éternel », a conclu le Premier ministre, assurant que « des millions de Sadio Camara » sont prêts à prendre la relève.

A noter que le Général d’armée Sadio Camara a perdu la vie lors d’un assaut contre son domicile survenu ce samedi 25 avril à Kati. Cette attaque, qualifiée de « kamikaze », a plongé le pays dans une vive émotion, tant par sa violence que par la stature de la personnalité visée.

Siby