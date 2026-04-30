Guinée : pourquoi la fête du 1er mai a été reportée cette année ?

La célébration de la fête internationale du Travail n’aura pas lieu à la date habituelle cette année en Guinée. Dans un communiqué officiel signé par son coordinateur général, Elhadj Ahmadou Diallo, le Mouvement syndical guinéen acte le report de la commémoration du 1er mai, tout en invitant les travailleurs à faire preuve de responsabilité et de retenue.

Cette décision fait suite à des échanges entre les représentants syndicaux et le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale, tenus ce 30 avril 2026 à Conakry. Selon le document, les autorités ont avancé des « raisons très fondées » pour justifier ce report, tout en réaffirmant leur volonté d’accompagner les travailleurs à travers des mesures concrètes en faveur de leurs droits et conditions de vie.

Au cœur de cette démarche, le gouvernement affiche une ambition : valoriser davantage les luttes syndicales et renforcer les acquis sociaux. Une orientation qui, selon les syndicats, s’inscrit dans une dynamique de reconnaissance des efforts consentis par les travailleurs guinéens.

Mais au-delà des justifications officielles, le message du Mouvement syndical est clair : éviter toute tension. L’organisation appelle ses différentes structures à privilégier le dialogue, la concertation et l’unité d’action, dans un contexte où les attentes sociales restent fortes.

« Observer le calme et se tenir prêt », telle est la consigne donnée aux travailleurs en attendant la nouvelle date de célébration qui devrait se tenir sous la présidence d’honneur du chef de l’État.

Ce report inhabituel du 1er mai intervient dans un climat socio-économique sensible, où chaque signal envoyé aux travailleurs est scruté de près. Reste à savoir si cette stratégie de temporisation permettra d’apaiser les frustrations ou si elle ravivera les interrogations sur la gestion des revendications sociales en Guinée.

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