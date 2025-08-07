Ballon d’Or européen : Serhou Guirassy entre dans la cour des grands

C’est une consécration méritée pour Serhou Guirassy. L’attaquant guinéen figure cette année parmi les 30 nominés au prestigieux Ballon d’Or européen, dévoilé ce jeudi par France Football. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Borussia Dortmund, Guirassy s’est illustré en Bundesliga en terminant deuxième meilleur buteur, avant de briller sur la scène européenne. Il a été co-meilleur buteur de la Ligue des champions et co-meilleur buteur de la Coupe du monde des clubs disputée aux États-Unis. Une régularité au plus haut niveau qui le propulse aujourd’hui parmi les prétendants au trophée individuel le plus convoité du football mondial.

Aux côtés du Guinéen, deux autres stars africaines complètent la liste : le latéral marocain Achraf Hakimi et l’attaquant égyptien Mohamed Salah.

La cérémonie de remise du Ballon d’Or aura lieu le 22 septembre prochain à Paris.

Du côté féminin, l’Afrique également représentée.

Chez les dames, l’Afrique sera portée par deux talentueuses attaquantes : la Zambienne Barbra Banda et la Malawite Temwa Chawinga, toutes deux nominées pour le Ballon d’Or féminin.

Liste complète des 30 nominés au Ballon d’Or 2025 :

Ousmane Dembélé (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelone)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Manchester City)

Viktor Gyökeres (Sporting)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern Munich)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Robert Lewandowski (FC Barcelone)

Alexis Mac Allister (FC Liverpool)

Lautaro Martinez (Inter Milan)

Scott McTominay (Napoli)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

João Neves (PSG)

Pedri (FC Barcelone)

Cole Palmer (Chelsea FC)

Michael Olise (Bayern Munich)

Raphinha (FC Barcelone)

Declan Rice (Arsenal FC)

Fabián Ruiz (PSG)

Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Mohamed Salah (FC Liverpool)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Denzel Dumfries (Inter Milan)

Vitinha (PSG)

Lonceny Camara