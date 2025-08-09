Compétitions interclubs CAF : Horoya et Hafia connaissent leurs adversaires

Ce samedi, la Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé au tirage au sort des compétitions phares de la saison, la Ligue des Champions et la Coupe CAF, à Dar es Salaam en Tanzanie, en plein cœur du championnat d’Afrique des Nations.

Le champion de Guinée, le Horoya AC (HAC), qui avait manqué plusieurs phases de poules lors des précédentes éditions, se retrouve cette fois dans le pot 4. Quant à son dauphin, le Hafia FC, il est logé dans le pot 1 de la Coupe CAF.

Après le tirage, le Horoya devra affronter le deuxième du championnat libyen, dont l’adversaire sera déterminé lors des playoffs qui se déroulent actuellement en Italie. De leur côté, les Vert et Blanc du Hafia FC affronteront le Bhantal FC de Sierra Leone dans une confrontation qui s’annonce intense.

En cas de qualification, le Hafia FC affrontera, au deuxième tour préliminaire, le CR Belouizdad d’Algérie. Ce dernier, exempté du premier tour, fera son entrée directement à ce stade de la compétition.

De son côté, en cas de succès lors de cette double confrontation, le Horoya retrouvera au deuxième tour préliminaire le vainqueur du duel entre le RDC 2 et El Merreikh du Soudan.

Les matchs aller sont programmés du 19 au 21 septembre, tandis que les retours auront lieu du 26 au 28 septembre.

Autre bonne nouvelle annoncée par le président de la CAF, Patrice Motsepe : les primes versées aux équipes participantes passeront de 50 000 à 100 000 dollars, une hausse significative qui valorise davantage ces compétitions continentales.

Cependant, un défi majeur subsiste pour la Guinée : aucun stade national n’est homologué pour accueillir ces rencontres, ce qui contraint nos clubs à disputer leurs matchs à l’extérieur.

Lonceny Camara