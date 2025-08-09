Souleymane Camara : « Les joueurs ont été dépassés, toute l’équipe n’a pas répondu »

Après une lourde défaite 3-0 face au pays hôte au Nelson Mandela Stadium, le sélectionneur guinéen Souleymane Camara a livré une analyse sans filtre lors de la traditionnelle conférence d’après-match. Pour lui, le syli a été tout simplement dépassé par les événements.

« Je n’ai pas reconnu le Syli local qu’on avait vu face au Niger…Les joueurs ont été dépassés, toute l’équipe n’a pas répondu », a-t-il lancé, visiblement déçu.

« Il y a eu beaucoup de manquements chez nous, mais c’est le football, tout peut arriver. Nos adversaires étaient plus déterminés, plus coriaces, ils ont mérité leur victoire. Nous avons eu quelques occasions, mais eux avaient plus d’envie, surtout devant leur public. C’est vraiment inquiétant et humiliant », a-t-il ajouté.

Le sélectionneur appelle à une réaction rapide. « Il faut vite se remobiliser et tirer les leçons pour corriger nos failles avant le prochain match contre l’Afrique du Sud. Oui, nous sommes passés à côté de notre match, mais nous pouvons nous reprendre lundi face aux Bafana Bafana. Rien n’est encore perdu. J’assume cette défaite, j’en suis le premier responsable », a-t-il indiqué.

Il a également relativisé la performance de l’adversaire : « L’Ouganda, qui avait perdu contre l’Algérie, a gagné 3-0 contre nous. Ce score reflète la réalité du match. Nous n’avons pas existé sur le terrain, mais nous ne sommes pas abattus. Nous allons nous reposer et bien préparer la rencontre dans trois jours ».

Des mots clairs et un appel à la mobilisation pour redresser la barre rapidement.

Lonceny Camara