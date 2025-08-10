Naufrage à Kanfarandé : un rescapé inespéré, un disparu toujours recherché

Un soulagement partiel pour les habitants de la sous-préfecture de Kanfarandé, située à 45Km du chef-lieu de Boké. Samedi matin, un naufrage s’est produit au large de Katcheck Campéma, lorsqu’une vedette assurant la traversée vers le port de Dobali a chaviré en pleine mer. L’embarcation, à bord de laquelle se trouvaient quatre passagers, a été surprise par de fortes vagues et des vents violents, provoquant son renversement. Après plusieurs heures de recherche une personne a été retrouvée.

Parmi les deux personnes initialement portées disparues, l’une d’elles, le chef de poste de santé de Katcheck, Dr Bissiry, a finalement été retrouvée vivante. Selon le vice-président de la délégation spéciale de Kanfarandé.

« Il a été aperçu par un groupe de pêcheurs maliens, dérivant au large et agrippé à un objet flottant. Ces derniers l’ont immédiatement secouru et conduit à terre. Visiblement épuisé et encore sous le choc, le médecin a été pris en charge pour des soins de première nécessité. Les premières constatations médicales indiquent qu’il ne souffre d’aucune blessure grave, mais qu’il reste très affaibli par cette épreuve », a-t-il martelé.

L’embarcation transportait quatre personnes :

Le capitaine : retrouvé sain et sauf peu après l’accident.

Un adolescent : secouru dans les premières heures.

Dr Bissiry : retrouvé vivant après plusieurs heures de dérive.

Le responsable local de la Chambre de commerce : toujours porté disparu au moment de la rédaction de cet article.

Depuis l’annonce du naufrage, les autorités locales, appuyées par des volontaires et des pêcheurs de la zone, poursuivent activement les recherches. Des pirogues, embarcations motorisées et plongeurs artisanaux sont mobilisés pour tenter de retrouver le dernier passager.

La population riveraine, encore sous le choc, suit avec anxiété l’évolution des opérations. Certains habitants de Katcheck Campéma rappellent que cette traversée, bien que fréquente, peut devenir dangereuse lorsque la météo se dégrade rapidement, comme cela semble avoir été le cas ce matin.

Pour l’heure, aucune communication officielle ne précise les causes exactes de l’accident.

Mamadou BAH, depuis Boké