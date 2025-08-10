ledjely
Accueil » Guinée – Afrique du Sud : «Il faut impérativement gagner », martèle Abedi
ActualitésSports

Guinée – Afrique du Sud : «Il faut impérativement gagner », martèle Abedi

Par LEDJELY.COM

À la veille de la troisième sortie du Syli local face à l’Afrique du Sud, prévue ce lundi à 14h (heure locale), le sélectionneur guinéen Souleymane Camara “Abedi” s’est exprimé en conférence de presse, aux côtés de Madani Diarra. Objectif : remobiliser les troupes avant un duel décisif.

« Tout n’a pas été mauvais. Nous avons connu des moments en dents de scie, mais l’adversaire a marqué trois buts, et c’est ce qui a frustré tout le monde. Demain, il y aura des changements. On ne change pas une équipe, mais on peut changer les joueurs qui n’ont pas donné satisfaction. Nous devons impérativement gagner contre l’Afrique du Sud », a-t-il insisté.

Conscient de la qualité de l’adversaire, Abedi préfère garder confiance : « Après avoir pris une claque, ça ne sert à rien de ressasser. Nous affrontons l’une des meilleures équipes du CHAN, mais sur la pelouse, c’est 11 contre 11. Nous sommes encore dans la course, et demain, il faudra impérativement gagner… ou à défaut, décrocher le nul ».

La Guinée devra impérativement gagner pour espérer poursuivre la compétition.

Lonceny Camara

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Naufrage à Kanfarandé : un rescapé inespéré, un disparu toujours recherché

LEDJELY.COM

Nouvelle Constitution : Gaoual dit Oui !

LEDJELY.COM

Youyou, la revanche éclatante : de Miss Guinée à Reine d’Afrique

LEDJELY.COM

Cellou Dalein Diallo : « Ils veulent garder le pouvoir »

LEDJELY.COM

Première opération du cœur réussie à Kankan grâce à la CNSS

LEDJELY.COM

Marche à New York : Le Comité Unité et Fierté porte la voix de la paix et du soutien au président Doumbouya

LEDJELY.COM
Chargement....