Guinée – Afrique du Sud : «Il faut impérativement gagner », martèle Abedi

À la veille de la troisième sortie du Syli local face à l’Afrique du Sud, prévue ce lundi à 14h (heure locale), le sélectionneur guinéen Souleymane Camara “Abedi” s’est exprimé en conférence de presse, aux côtés de Madani Diarra. Objectif : remobiliser les troupes avant un duel décisif.

« Tout n’a pas été mauvais. Nous avons connu des moments en dents de scie, mais l’adversaire a marqué trois buts, et c’est ce qui a frustré tout le monde. Demain, il y aura des changements. On ne change pas une équipe, mais on peut changer les joueurs qui n’ont pas donné satisfaction. Nous devons impérativement gagner contre l’Afrique du Sud », a-t-il insisté.

Conscient de la qualité de l’adversaire, Abedi préfère garder confiance : « Après avoir pris une claque, ça ne sert à rien de ressasser. Nous affrontons l’une des meilleures équipes du CHAN, mais sur la pelouse, c’est 11 contre 11. Nous sommes encore dans la course, et demain, il faudra impérativement gagner… ou à défaut, décrocher le nul ».

La Guinée devra impérativement gagner pour espérer poursuivre la compétition.

Lonceny Camara